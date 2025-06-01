Переменная облачность и дожди: какой будет погода в Украине в понедельник, 2 июня

В понедельник, 2 июня, погода в Украине особо не изменится. Будет идти дождь. Также в некоторых регионах возможна переменная облачность.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Ночью на Волыни, Львовщине и Закарпатье, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории без осадков. Ветер в западных и северных областях юго-западный, 7-12 м/с.

На остальной территории переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°С, в южной части до 19°С, днем 23-28°С. В Карпатах ночью 7-12°С, днем 18-23°С.

В Киеве и области ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем по области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 11-16°С, днем 23-28°С. В Киеве ночью 14-16°С, днем 25-27°С.

Ранее сообщалось, что лето 2025 года порадует нас теплой погодой, и конечно же не обойдется без жары. В частности, среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе - на 2,5 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине лето начнется с тепла, в июне ожидаются высокие температурные показатели почти во всех регионах нашего государства. Однако не обойдется и без осадков, в частности, увеличится количество дождей с грозами.

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