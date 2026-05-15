'Перекрестники. Поколение на перекрестке': исследование пути Украины и психологии сопротивления на рубеже эпох

Мы живем во времена исторической турбулентности, где личная судьба каждого неразрывно сплетена с судьбой государства. Именно об этом – книга "Перекрестники. Поколение на перекрестке" Юлии Лапутиной, кандидата психологических наук, второй женщины-генерала в истории Украины. Это глубокое социокультурное и психологическое исследование пути украинцев от упадка советской диктатуры до большой войны за свободу. Книга вышла в издательстве "Колесо жизни".

На рубеже эпох, когда старый мир разрушался, а новый только начинал свое становление, сформировалось поколение "перекрестников". Книга "Перекрестники" – это не просто рассказ о прошлом, а манифест этих людей, которые выросли между двумя реальностями и взяли на себя ответственность за изменения. Издание раскрывает этапы становления личности и нации через призму опыта автора: от формирования характера в уютных киевских двориках, где она еще ребенком боролась за право быть Украинкой, до сложных лабиринтов оперативной работы в контрразведке 90-х и 2000-х годов. Книга приоткрывает завесу над трансформацией "армии приказов" в "армию лидеров", содержа пророческие предупреждения о Крыме и анализ борьбы с российскими шпионами еще на этапе становления системы. Юлия Лапутина подробно исследует битву за сознание во время Революции Достоинства и АТО, фокусируясь на уникальной способности украинцев объединяться вокруг собственной идентичности и гуманистических ценностей в противостоянии с жестокой иерархической империей. Это история об особом украинском лидерстве – умение слышать каждого и брать на себя ответственность даже во времена абсолютной неопределенности

"Мы – те, кто имеет наибольший опыт жизни на перекрестке эпох. Наша борьба за право быть украинцами начиналась еще в советских садах, а продолжилась в свободной Украине и на поле боя. Эта книга – о нас, о нашей жажде свободы, которая отчеканивалась в поколениях несмотря на все пытки и тоталитарность. Это мост между героическим прошлым и технологическим и победным будущим", – Юлия Лапутина, автор книги .

Модератор презентации в магазине "Смысл" – Инесса Кравченко, кандидат философских наук, издатель "Колеса Жизни", меценатка.

Об авторе.

Юлия Лапутина – вторая женщина-генерал в истории независимой Украины. Она получила педагогическое и юридическое образование, является кандидатом психологических наук. Была профессиональной спортсменкой. Ее карьера в спецслужбах началась в 1992 году в подразделении контрразведки СБУ. Впоследствии она стала одной из первых офицеров спецподразделения "Альфа", в составе которого в 1994 году участвовала в операциях по подавлению сепаратистского путча в Крыму.

С началом российской агрессии в апреле 2014 года Лапутина в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, который находился в осаде. Она занималась разведкой, контрразведкой, противодействием информационным угрозам, налаживанием связей с местными активистами и вела переговоры, что позволило избежать штурмов украинских позиций. Также она инициировала информационные кампании, в частности радиообращение к жителям оккупированного Краматорска и акцию "Краматорск – это Украина", которая впоследствии распространилась по другим городам Востока.

В 2020 году Юлия Лапутина получила звание генерал-майора, став второй женщиной-генералом в истории независимой Украины. С 2020 по 2024 годы она возглавляла Министерство по делам ветеранов Украины и была членом СНБО.

Человек Чудо Света – это неформальная исследовательско-образовательная платформа о развитии Человека и культуру достойного сосуществования. Мы раскрываем человеческий потенциал через смыслы, диалог, творчество и действие. Мы объединяем философию, искусство, музыку, психологию, телесные и духовные практики, создавая события, курсы, книги и трансформационные пространства – онлайн и офлайн.

Дата: 18 мая, 18:00

Место: книжный магазин "Смысл", ул. Крещатик, 34

Вход бесплатный по предварительной регистрации и регистрации.

Заказать книгу: koleso.life