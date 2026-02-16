Передвигаться по улицам будет опасно: украинцев предупредили о сложных погодных условиях во вторник

Во вторник, 17 февраля, по всей Украине – кроме части юга и юго-востока – объявлен І (желтый) уровень опасности из-за гололеда. В северных областях ночью температура опустится до -19; в целом морозы ночью ожидаются во всех регионах, хотя днем на юге воздух прогреется до небольших плюсовых показателей.

Прогнозом погоды поделился Украинский гидрометеорологический центр. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям тоже предупредили о потенциально опасных метеорологических явлениях.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – отметила пресс-служба ГСЧС.

В связи с гололедом водителям порекомендовали быть особенно внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Пешеходам – выбирать удобную обувь и быть осторожными на тротуарах.

Прогноз погоды в Украине на сутки 17 февраля

Вторник будет облачным с прояснениями. Синоптики прогнозируют преимущественно восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Ночью в Крыму, днем в южной и юго-восточной частях пройдет снег и дождь, местами образуется гололед. На остальной территории – без существенных осадков, однако там ожидается гололедица.

Температура ночью в среднем -6...-11, днем 0...-5 градусов. В северных областях холоднее: ночью -14...-19, днем -5...-10 мороза. Теплее всего 17 февраля будет на Закарпатье, юге и юго-востоке. Ночью термометры покажут -1...-6 мороза, однако днем примерно 0...+° тепла (в Крыму даже до +7 градусов).

Погода в Киеве и Киевской области

17 февраля на Киевщине и в столице будет действовать предупреждение об опасных метеорологических явлениях (гололед). Речь идет о I уровне опасности.

Небо будет облачным с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный, 5–10 м/с.

Температура:

в Киевской области ночью -14...-19 мороза, днем -5...-10 градусов;

в Киеве ночью -14...-16, днем -7...-9 градусов.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко заявила, что в целом в Украине на этой неделе будет наблюдаться резкая смена погодных условий и температурные контрасты. В ряде областей она прогнозирует сильные осадки, метели, штормовой ветер.

