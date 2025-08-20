Перед гибелью уничтожил почти десяток оккупантов: в Кривом Роге попрощались с защитником из бригады 'Магура'. Фото

В среду, 20 августа, в Кривом Роге попрощались с мужественным воином Борисом Дранченко, который погиб на Сумщине. Ему навсегда останется 38 лет. Герой 5 месяцев считался пропавшим без вести.

Об этом сообщил местный Telegram-канал "Свои. Кривой Рог". До мобилизации в ряды ВСУ Борис был металлургом, работал на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог".

На фронте Борис Дранченко воевал в составе 47-й бригады "Магура". Командир Бориса рассказал, что перед гибелью он уничтожил почти десяток россиян, и добавил, что таких надежных собратьев единицы.

Герой погиб еще 8 марта. Тело защитника вернули в Украину только сейчас во время одного из обменов.

У Бориса осталась мать, жена и сын. Они до последнего надеялись, что найдут своего Героя среди раненых или пленных. Но чуда, к сожалению, не произошло.

Проститься с Борисом Дранченко пришли родные, друзья и земляки. Они склонили головы в почете и благодарности, и провели защитника в последний путь.

