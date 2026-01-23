Пассажиры пошли пешком: история с побегом водителя автобуса на границе из-за розыска ТЦК получила продолжение

История с побегом водителя рейсового автобуса Кошице – Свалява из пункта пропуска "Ужгород" получила новые детали. Пассажиров заставили пешком проходить контроль, транспортное средство готовят к изъятию, а сам водитель, который находился в розыске ТЦК, легально оказался на территории Словакии.

Инцидент вызвал служебную проверку действий пограничников. Журналист Виталий Глагола рассказал о деталях инцидента в Telegram-канале.

По состоянию на полдень рейсовый автобус, оставленный водителем в нейтральной зоне, находился на пункте пропуска. Пассажиры вынуждены были оставить транспорт и пешком зайти на территорию Украины для завершения пограничного и таможенного контроля.

Автобус в ближайшее время должны изъять правоохранители и доставить на штрафплощадку. В рамках открытого уголовного производства он проходит как вещественное доказательство, в частности по делу о ДТП на границе.

Во время бегства водитель автобусом задел пограничника. У военнослужащего диагностировали трещину кости, что стало одним из оснований для процессуальных действий и отдельной проверки обстоятельств инцидента.

По данным Госпогранслужбы, инцидент произошел 22 января около 16:00 на пункте пропуска "Ужгород – Вишне-Немецкое". Во время проверки документов пограничники установили, что 49-летний водитель, гражданин Украины Юрий Иванюк, находится в розыске в электронном реестре "Оберег".

Опасаясь задержания, мужчина закрылся в автобусе, развернул транспорт в зоне контроля, проехал мимо пограничника и пытался прорваться в сторону границы. Пограничники не смогли физически остановить водителя, чтобы не подвергать опасности себя и пассажиров.

Когда побег на колесах стал невозможным, водитель оставил автобус в нейтральной полосе и убежал пешком в Словакию. Несмотря на то что один из его загранпаспортов остался у украинских пограничников, мужчина имел еще один действующий документ, с которым официально оформил въезд и сейчас находится на территории Словакии легально.

Отдельно будут проверять действия пограничной смены, которая несла службу во время инцидента. Ожидается служебная проверка с оценкой решений должностных лиц и возможными кадровыми выводами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Закарпатье водитель автобуса бросил транспортное средство и убежал в сторону Словакии. Причиной побега, во время которого мужчина не прихватил даже собственных документов, стало то, что он находился в розыске ТЦК.

