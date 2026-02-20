Парад шести планет в феврале 2026 года: что означает это фантастическое явление

На следующей неделе состоится парад шести планет для поклонников астрономии. Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в линию вскоре после захода солнца в субботу, 28 февраля.

Доктор Шьям Баладжи, астрофизик и научный сотрудник Королевского колледжа Лондона, объяснил, что они будут проявляться как "яркие точки", которые должны быть заметными в "единой линии", простирающейся по небу, пишет Express.

"Эти планеты выглядят сгруппированными на ночном небе, поскольку их орбиты размещают их по одну сторону от Солнца в течение этого периода", – сказал специалист. "Эти выравнивания не имеют гравитационного воздействия на Землю. Их совокупное гравитационное притяжение планет на Землю незначительно по сравнению с гравитационным притяжением Луны или Солнца".

Планетарные парады, или выравнивание, происходят, когда основные планеты Солнечной системы кажутся выстроенными с нашей точки зрения на Земле. Хотя планеты постоянно "выравниваются", вращаясь вокруг Солнечной системы вдоль одной и той же плоскости эклиптики, наблюдение нескольких планет одновременно на небе является довольно необычным.

Если вы пропустите февральский планетарный парад, не стоит волноваться – в 2026 году вас ждут многочисленные астрономические зрелищные события. Следующее планетарное выравнивание запланировано на 18 апреля, с участием Сатурна, Марса, Меркурия и Нептуна.

С приближением августа ожидается, что метеорный поток Персеиды достигнет своего пика, что сделает его одним из самых быстрых и ярких событий года.

