В последний день февраля люди увидят парад планет: интересные факты

28 февраля 2026 года состоится редкое астрономическое явление – в вечернем небе соберутся сразу шесть планет. Событие уже называют "парадом планет", ведь небесные светила окажутся в одном секторе горизонта.

Особенность этого выравнивания – удобное вечернее время наблюдения. Рассказываем, чего ждать украинцам и как не пропустить небесное шоу.

Что такое парад планет

28 февраля на небе одновременно появятся Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун.

Парад планет – это не точное выравнивание в линию, а визуальное сближение небесных тел в пределах одного участка неба. Подобные конфигурации случаются нечасто, а возможность увидеть сразу несколько ярких планет без телескопа делает это событие особенным.

Когда и как наблюдать

Основная дата: 28 февраля 2026 года.

Наилучшее время: примерно через 45–60 минут после захода Солнца.

Период видимости: конец февраля – первые дни марта (зависит от региона).

В Украине оптимальный момент – именно вечер 28 февраля или 1 марта. Важно выбрать место с открытым западным горизонтом, без застройки или деревьев.

Какие планеты будет видно без телескопа

Венера станет самой заметной участницей парада. Она будет сиять ярче всех звезд и будет низко над западным горизонтом. Именно от нее удобнее всего начинать поиск других планет.

Юпитер будет находиться высоко над горизонтом в созвездии Близнецы. Рядом с ним окажется почти полная Луна, что создаст впечатляющую композицию, но в то же время сделает небо светлее.

Сатурн будет иметь характерный желтоватый оттенок и не будет мерцать, как звезды. Его легко узнать по ровному свечению.

Меркурий будет находиться очень низко над горизонтом и быстро зайдет. Для его наблюдения нужна максимальная открытость обзора и точное время.

Планеты, для которых нужна оптика

Уран будет расположен в созвездии Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды. При идеально темном небе его можно попробовать увидеть без оптики, но бинокль значительно повысит шансы.

Нептун будет расположен рядом с Сатурном, однако для его наблюдения понадобится телескоп или мощный бинокль.

Как будет меняться картина в течение вечера

Парад планет – явление динамичное: первыми зайдут Меркурий и Венера, впоследствии исчезнут Сатурн и Нептун. Уран останется дольше. Последним зайдет Юпитер. Именно поэтому важно начать наблюдения сразу после сумерек.

Почему это событие особенное

Одновременная видимость четырех ярких планет без телескопа – относительно редкое явление.

Вечерние выравнивания случаются реже, чем утренние. Почти полная Луна рядом с Юпитером сделает зрелище еще более эффектным.

Советы для наблюдателей

Выберите темное место подальше от городского освещения.

Начинайте наблюдения сразу после захода Солнца.

Используйте бинокль для поиска Урана и Нептуна.

Не направляйте оптику в сторону Солнца.

Ориентируйтесь на Венеру как на самую яркую точку в небе.

