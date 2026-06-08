Памятник трем казакам в Вене стал частью международного проекта Talking Statues

Памятник трем казакам в Вене на горе Леопольдсберг стал частью международного проекта Talking Statues ("Говорящие статуи"). Теперь через QR-код на монументе можно услышать историю казака Юрия Кульчицкого, который помог спасти австрийскую столицу во время османской осады 1683 года, а затем открыл одну из первых кофеен в Вене.

Видео дня

Историю Юрия Кульчицкого можно услышать на двух языках: на английском его озвучил британский актер Марк Стронг ("Кингсмен", "Шерлок Холмс"), а на украинском – актер Роман Луцкий ("Блик", "Антарктида"). Это уже шестой памятник, озвученный в рамках инициативы Talking Statues благодаря общественной организации Ukraine WOW и сети мультимаркетов "Аврора". В 2025 году голосами современных знаменитостей заговорили памятники Ивану Мазепе в Полтаве, Филиппу Орлику в Киеве, Антону Головатому в Одессе, Юрию Кульчицкому во Львове и Дмитрию Вишневецкому в Запорожье. Озвучивание памятника в Вене состоялось при поддержке Министерства иностранных дел Украины и Посольства Украины в Австрии. Консультантом проекта выступил историк Алексей Сокирко.

В аудиоистории Кульчицкий вспоминает события 1683 года. Тогда он, переодевшись в турецкую одежду, смог пройти через османскую осаду Вены и передать союзникам информацию о состоянии города. Когда после решающей битвы турки отступили, Кульчицкий обратил внимание на мешки с кофейными зернами, которые те оставили в лагере, и впоследствии открыл одну из первых кофеен в Вене. Памятник, который расскажет вам эту историю, расположен на склоне горы Леопольдсберг по адресу: Am Leopoldsberg, 1190 Wien. Чтобы он заговорил, достаточно навести камеру смартфона на QR-код возле монумента. После этого на экране появится входящий звонок от самого Юрия Кульчицкого. История доступна на украинском и английском языках.

"Talking Statues – это международный проект по популяризации истории и культуры, созданный в Лондоне режиссером Дэвидом Питером Фоксом. Благодаря ему памятники заговорили в Париже, Нью-Йорке, Копенгагене, Берлине, Чикаго, Риме и других городах мира. Всех героев озвучивают публичные лица: от Мерил Стрип до Зои Салдана. Когда мы писали команде Фокса, то представить не могли, что они сразу согласятся на коллаборацию. Как и Марк Стронг, который отдал Юрию Кульчицкому свой невероятный голос. Мы рады, что теперь рассказ об украинском казаке, который спас Вену, а затем стоял у истоков знаменитой венской кофейной культуры, будет звучать в столице Австрии", – делятся основательницы Ukraine WOW Ярослава Гресь и Юлия Соловей.