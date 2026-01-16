Навсегда 20: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Юнг. Фото

В результате вражеского обстрела на фронте погиб 20-летний военный из Ирпеня Киевской области Александр Юнг. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 7 января.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Что известно о Герое

"К сожалению, снова имеем ужасную весть с фронта. Погиб 20-летний Герой – Александр Юнг", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 28 апреля 2005 года в городе Соледар Донецкой области. С шести до шестнадцати лет серьезно занимался плаванием, достойно представлял свою школу и Соледарскую громаду на соревнованиях различного уровня, имел звание кандидата в мастера спорта по плаванию.

После окончания школы учился в Харьковском политехническом колледже. В мае 2022 года вместе с семьей был вынужден эвакуироваться в Ирпень, который стал для него новым домом.

Александр должен был жить и творить будущее прогрессивной Украины, но война заставила его стать на защиту родной земли. 27 июля 2023 года добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Служил оператором беспилотных летательных аппаратов.

До августа 2024 года выполнял боевые задачи на востоке Украины, в частности на Бахмутском направлении вблизи родного города. В августе 2024 года поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. С сентября 2025 года продолжил службу на Запорожском направлении.

К сожалению, 7 января во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении, в результате авиационного обстрела противника, Александр погиб.

"У Героя осталась мама – Тамара Евгеньевна Юнг, также военнослужащая. За добросовестную службу и мужество был отмечен знаком отличия президента Украины "За оборону Украины" и отличием командира 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады "За уничтожение вражеской пехоты". Побратимы вспоминают Александра как ответственного, надежного воина, всегда верного присяге и своему долгу", – добавила Макеева.

