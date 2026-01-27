Ожидаются туман и гололедица: синоптики предупредили об опасности на дорогах Украины в среду

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине на среду, 28 января, и предупредил об опасных метеорологических явлениях. В ряде областей ожидаются туман, гололед и гололедица на дорогах, что может повлиять на движение транспорта. Наибольшие осложнения прогнозируют в центральных, северных и западных регионах.

Украинский гидрометеорологический центр отмечает, что 28 января погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления и влажная теплая воздушная масса с Черного моря.

По данным синоптиков, атмосферный фронт будет медленно перемещаться с запада, принося осадки в виде мокрого снега и дождя. В сообщении центра говорится, что "погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта".

Сложные условия дня

Среда пройдет под знаком облачной погоды почти по всей территории страны. На Правобережье прогнозируют туман, в большинстве центральных, северных и Харьковской областях – гололед. На дорогах Украины, кроме юга и Закарпатья, ожидается гололедица. Видимость в тумане местами будет снижаться до 200–500 метров, что, однако, может стать решающим фактором для безопасности движения.

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый. Такие условия, как отмечают в службе, традиционно требуют повышенной внимательности. Особенно это касается утренних и вечерних часов, когда туман и скользкое покрытие ощущаются сильнее всего.

Прогноз по регионам

Ветер в среду будет преимущественно южный, скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 1–6 градусов мороза, на Левобережье местами до 9 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На юге страны ночью ожидается от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем – 3–8 градусов тепла, в Крыму – до 7–12 градусов тепла.

Для Киевской области и столицы прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя. В регионе и Киеве ожидаются туман, гололед и гололедица на дорогах. Температура по области ночью составит 1–6 градусов мороза, днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве ночью прогнозируют 3–5 градусов мороза, днем – около 0 градусов.

Отдельно синоптики обращают внимание на гидрологическую ситуацию. 27–28 января на реках Закарпатской области ожидаются колебания уровней воды в пределах 0,3–1,5 метра из-за ослабления и очистки рек от ледового покрова.

На реках Тиса и Латорица вблизи Чопа, а также в нижнем течении Боржавы ожидается разрушение ледового покрова, ледоход, возможны образования заторов льда с возможными резкими повышениями уровней воды в пределах русел рек, но без угрозы негативных последствий.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

