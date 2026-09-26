Овны, ждите важных предложений, а Девы получат финансовое вознаграждение: гороскоп на 26 сентября

Нас ждет успешная суббота 26 сентября 2026 года Луна будет в Рыбах, а с 12:24 – в Овне, что будет способствовать активному отдыху. Сегодняшнее полнолуние создаст благоприятную ауру для вечеринок, веселья и активного отдыха на природе. Планы могут измениться и стать более интересными. Также будет легче преодолеть различные предрассудки, поскольку мы обретем больше уверенности в себе. Если кто-то испытывает трудности, он сможет найти способы их преодолеть.

Видео дня

Астрологи рассказали, что понолуние в Овне благоприятствует любви, свиданиям и хорошему времяпрепровождению, поэтому давайте воспользуемся позитивной энергией планет, пишет Vogue.

Овен

До полудня вы будете не склонны к рискованным предложениям. Вас больше всего будет волновать ваше здоровье и психическое равновесие. Если кто-то вас за это упрекнет, не стоит слишком переживать. Во второй половине дня полнолуние в вашем знаке советует вам сосредоточиться на собственных потребностях. Постарайтесь восстановить силы, а не отвлекаться. Во второй половине дня вы почувствуете прилив энергии и сможете легко отправиться на свидание или прогулку, пока другие занимаются своими делами.

Телец

Венера в оппозиции заставит вас сосредоточиться на важных вещах и с радостью подскажет вам новаторскую идею, о которой никто раньше не думал. Однако не рассказывайте об этом своим близким, ведь они будут отдыхать. Никто, кроме вас, позже не вспомнит о ваших обещаниях и договоренностях. Поддайтесь лени и не думайте о новых делах.

Близнецы

Вас ждет приятный день, и вы сможете расслабиться. А если кто-то попытается заманить вас в рискованное предприятие, доверьтесь своей интуиции и поверьте в собственные силы. Тригон Меркурия наиболее благоприятен для поиска интересной информации и обсуждения идей, связанных с отдыхом. Не стесняйтесь говорить о своих чувствах и потребностях, потому что вы найдете понимание.

Рак

Сегодня у вас появятся новаторские идеи. Не бойтесь исследовать необычные темы, задавать вопросы и поощрять дискуссии. Ваши наблюдения будут уместными, а аргументы – хорошо сбалансированными. Марс в соединении также благоприятствует путешествиям и встречам с друзьями. Если вам удастся найти время для творческого хобби, вы тоже прекрасно проведете время, и суббота станет для вас очень удачной.

Лев

Вы будете в хорошем настроении, и тригон полнолуния предвещает успешный день. Вы сможете поднять кому-нибудь настроение и мотивировать его на действия. Секстиль Меркурия к вашему знаку благоприятствует планированию различных поездок или мероприятий, и стоит обсудить общие вопросы. Во второй половине дня настанет время развлечений, тригон полнолуния принесет приглашение на интересную встречу или свидание.

Дева

Старые проблемы начнут вам надоедать, но постарайтесь никого не обидеть. Вы не будете идеальным собеседником для признаний, так как поведение некоторых людей может вас раздражать. Стоит изучить психологию, взглянуть на разные эмоции с другой точки зрения. Днем смена настроения и дружелюбный человек пригласят вас на прогулку или выпить кофе.

Весы

Соединение Меркурия с планетами будет подталкивать вас к действиям, смело преследуйте свои планы. Послеобеденное время благоприятно для встреч с друзьями и развлечений. В любви оппозиционное полнолуние может принести вам интригующие новости о ком-то из вашего прошлого. Подумайте, стоит ли снова поднимать эту тему. Секстиль Юпитера благоприятствует новым знакомствам и более значимым отношениям.

Скорпион

Вас ждет более спокойный день. Вас не будут уговаривать на рискованные поступки или утомительные поездки. Вы будете рады позаботиться о доме и семье. Вы удивите своих близких своей заботой и сможете вместе сделать что-то конкретное. Вечером у вас появится отличная идея для поездки. Вы почувствуете, что на следующей неделе стоит больше вкладывать в то, что приносит вам радость.

Стрелец

Вы станете более наблюдательными и отзывчивыми, чем обычно. Вы будете рады помочь кому-то или предложить решение сложной проблемы. Тригон полнолуния способствует веселью, творчеству и заведению новых друзей. Однако не стоит общаться со скучными людьми, так как они могут лишить вас энтузиазма. Ищите новые источники вдохновения и оптимистично смотрите в будущее, вместо того чтобы беспокоиться о чем-то заранее.

Козерог

Пока другие отдыхают, вы будете планировать важные дела. К сожалению, не все решится быстро, но это не ваша вина. Даже самые близкие вам люди часто меняют свое мнение, и вы заметите, что они пытаются переложить на вас свои обязанности. Не переусердствуйте, ведь в воскресенье вам нужно немного расслабиться. Книга или захватывающий сериал поднимут вам настроение, избегайте споров и конфликтов.

Водолей

Вы будете общительны и жизнерадостны, и вас ждет успешный день. Развлечения и встречи с друзьями будут иметь первостепенное значение. Возможно, сейчас у вас не хватит терпения на скучные дела и обязанности, поэтому не беритесь за них, если в этом нет крайней необходимости. Меркурий в тригоне благоприятствует путешествиям, интересным дискуссиям и планированию будущего. В любви вас ждет большой успех, запланируйте свидание.

Рыбы

Вы будете немного спокойнее обычного, даже сонливы. Не берите на себя слишком много обязанностей. Вы почувствуете прилив энергии, но сегодня вам нужно отдохнуть. Позвоните друзьям после обеда, у них наверняка найдется интересная история, которой они смогут с вами поделиться. Доверьтесь также своей интуиции, ведь соединение Луны утром поможет вам взглянуть на вещи с другой стороны. Возможно, вы откроете для себя то, чего не замечают другие.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.