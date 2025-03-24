'Отважный, ответственный, всегда готовый прийти на помощь': умер спасатель из Херсона. Фото

22 марта не стало Андрея Дьяченко – капитана службы гражданской защиты из Херсона. Он ушел из жизни после тяжелой болезни.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Херсонской области. Андрей был не просто спасателем – он был человеком, посвятившим себя службе.

"22 марта от тяжелой болезни ушел из жизни капитан службы гражданской защиты Андрей Дяченко – преданный спасатель, начальник караула, посвятивший службе всю свою жизнь", – говорится в сообщении.

Отважный, ответственный, всегда готовый прийти на помощь – таким будут его помнить собратья. Узнав о болезни, он не опустил рук, а с несокрушимой силой духа продолжал борьбу.

В 2024 году из-за состояния здоровья вынужден был покинуть службу, но навсегда остался частью большой спасательной семьи. Он учил молодых пожарных, поддерживал коллег и верил в свое дело до последнего.

"Склоняем головы в скорби и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память…" – добавили в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 8 марта в Доброполье Донецкой области во время российского обстрела жилого квартала погиб спасатель военизированного горного отряда 39-летний Виталий Коляда. Муж пытался спасти семью от российского удара, но, к сожалению, сам погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!