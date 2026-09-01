Отступать нельзя: 1 сентября – судьбоносный день для решения важных дел для многих знаков зодиака

Впереди насыщенный день. Во вторник, 1 сентября 2026 года, Луна в Тельце способствует взаимной доброте, но квадратура Марса к Сатурну может заставить нас работать усерднее, что не всем понравится. Давайте воздержимся от жалоб и сосредоточимся на самом срочном. Те, кто составит эффективный план действий и будет его придерживаться, сегодня смогут многого добиться.

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Однако, астрологи рекомендуют сегодня уделить время для покупок, уборки или домашних дел, пишет Vogue.

Овен

Вы будете чутки к различным потребностям окружающих. Однако не стоит слишком вмешиваться в чужие дела, потому что некоторые люди будут считать, что вы решите все их проблемы, и не оставят вас в покое. Помогайте тем, кто действительно в этом нуждается, и не позволяйте себя использовать. Во второй половине дня позаботьтесь о своем благополучии. Момент лени, и прежде всего, перерыв от утомительных друзей, пойдет вам на пользу.

Телец

Сегодня вас ждет удача, и соединение Луны с планетой обеспечит благополучное завершение важных дел. Вы почувствуете, что трудности можно преодолеть, а психологические барьеры — проработать. Действуйте, но руководствуйтесь собственным суждением и отстаивайте свою независимость, а не полностью подчиняйтесь другим. Вечером настанет время для отдыха, свидания или творчества. Соединение Меркурия с планетой также благоприятствует любви и развлечениям.

Близнецы

Вы почувствуете необходимость исправиться и укажете на ошибки других. Только не расстраивайтесь, ведь даже вы сегодня не сможете всё сделать сами. Составьте план действий, и вам будет легче понять, что нужно изменить или исправить. После обеда самое время позаботиться о своём здоровье и личных потребностях. Будьте осторожны с консервантами и косметикой сегодня, так как вы можете быть более чувствительны.

Рак

Будьте добры, потому что сегодня вы всем понравитесь. Это позволит вам быстро справляться с трудными делами, и вам не придётся ни о чём беспокоиться. Секстиль Луны благоприятствует неожиданным встречам, и вы также можете получить интересные новости от друзей. Стоит посетить выставку, концерт или представление, потому что искусство вдохновит вас на действия. Ваши идеи будут очень новаторскими, но пока держите их в секрете.

Лев

Вы почувствуете, что заслуживаете большего признания. Квадрат Луны благоприятствует принятию разумных финансовых решений и появлению идей для дополнительного заработка. Однако не стоит делиться этими амбициозными планами со всеми, так как кто-то может первым воспользоваться вашими идеями. Различайте друзей и врагов, и вас ждет приятный сюрприз. Вечером расслабьтесь, или, в идеале, сходите на свидание или встретьтесь с друзьями. Вы отлично проведете время.

Дева

Вы многого добьетесь, если сосредоточитесь на самых важных задачах на данный момент. Некоторые коллеги могут отвлекать вас, но вам не нужно постоянно проверять их сообщения. Вечером, когда вы все уладите, вы сможете посвятить время развлечениям и любви. Что касается вашей карьеры и финансов, старайтесь смотреть в будущее. Не экономьте на собственных потребностях, в том числе на хобби и личностном развитии.

Весы

Сосредоточьтесь на своих обязанностях, и вы многого добьетесь. Если что-то пойдет не так, не расстраивайтесь, потому что у вас появится еще лучшая идея. Это также отличный день для примирения с врагами и разрешения споров и недоразумений. Подумайте и о развлечениях, возможно, вы откроете для себя новое хобби. В любви у вас все хорошо, но вам может быть трудно найти время для свиданий. Не волнуйтесь, соединение Венеры поможет вам наверстать упущенное.

Скорпион

Сегодня может произойти что-то интересное и важное. Различные влиятельные люди захотят поддерживать с вами связь, и новые предложения заслуживают внимания. Особенно обдумайте те идеи, которые могут привести к быстрому успеху. У вас будет интуиция подсказать, что вскоре окажется прибыльным. Также может появиться интересное предложение по обучению или поездке. Вечером стоит позаботиться о своих отношениях, так как Меркурий в секстиле благоприятствует важным разговорам.

Стрелец

Возможно, вы будете немного сонливее и рассеяннее, а оплата счетов или уборка — не ваша сильная сторона. Напоминайте себе о своих успехах, и вы почувствуете себя более ценным. К счастью, никто не будет многого от вас ожидать. После работы позвольте себе расслабиться и найдите себе занятие, которое вас успокаивает. Вечера — идеальное время для хорошей книги или сериала, а не для генеральной уборки.

Козерог

Тригон Луны к вашему знаку сделает вас радостными и уверенными в себе. Вы не позволите себя игнорировать, что может негативно сказаться на отношениях с важными для вас людьми. Делайте то, что считаете нужным, но избегайте рисков. Погода будет благоприятной, но легко допустить ошибку или даже заблудиться. Во второй половине дня отдохните от повседневной рутины. Сходите на йогу, в спортзал или в бассейн, и вы восстановите силы и будете готовы к вечернему свиданию.

Водолей

Вы соберетесь с силами и быстро справитесь со своими обязанностями. Однако не жертвуйте собой ради других, ведь вы сами заслуживаете награды за свои усилия. Вас ждет множество выгодных покупок, и сегодня у вас отлично получится готовить. Квадрат Луны советует вам позаботиться о доме и здоровье. У друзей, которых вы давно не видели, могут быть с вами дела. В любви вы по-прежнему успешны, но нет смысла возобновлять общение со старыми знакомыми.

Рыбы

Будьте оптимистичны и прислушивайтесь к своей интуиции. Секстиль Луны покажет, какие идеи принесут вам прибыль в ближайшем будущем. Меркурий в оппозиции также принесет вам счастье в общении с людьми и больший успех в карьере. Вечером найдите время для свидания или даже просто приятной беседы, и вы почувствуете себя еще более оптимистично. Некоторые Рыбы могут обнаружить, что события прошлого мешают их прогрессу. Пришло время отпустить старые привычки и открыться новому.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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