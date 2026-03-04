Отправили на фронт новую партию мобильных мастерских и шин: Порошенко показал, как работает волонтерский хаб на базе офиса 'ЕС'

Команда Петра Порошенко подготовила для фронта новую крупную партию шин и мобильных мастерских для ремонта военной техники. Офис "Европейской Солидарности" с начала полномасштабного вторжения стал настоящим волонтерским хабом, а общая сумма поддержки ВСУ достигла 7 миллиардов 760 миллионов гривен.

Видео дня

Об этом Порошенко рассказал в соцсетях. Он показал, как работает волонтерский хаб на базе офиса "Евросолидарности".

"Наконец после тяжелой зимы наступила весна. А с ней – и новые вызовы, новые запросы от военных на технику и вооружение. Встречаем первые лучи солнца в нашем волонтерском хабе. Именно здесь мы собирали помощь для киевлян, которые страдали от холода. А параллельно – большие грузы техники для фронта", – напомнил Порошенко.

"Наш офис был центром помощи не только этой зимой, но и все годы еще до начала полномасштабного вторжения. В 2018 году мы создали открытое пространство, где принимали эффективные решения по развитию государства и нашего евроинтеграционного движения. Когда произошел Covid, в этих стенах сотни волонтеров паковали продуктовые наборы для украинцев. Отсюда мы передавали аппараты искусственной вентиляции легких в больницы и защиту для врачей. Тогда казалось, что это были наши самые большие проблемы", – отмечает пятый Президент.

"24 февраля 2022 года именно в наш офис начали сходиться сотни добровольцев со всего города, получать оружие и патроны. Тогда мы решили сформировать 206-й батальон территориальной обороны, из которого вышли четыре комбрига, десятки комбатов и сотни героев. С тех пор все четыре года полномасштабного вторжения офис "Европейской Солидарности" является одним из крупнейших волонтерских хабов. Открытый для военных и волонтеров, где собирают и отправляют на передовую сотни единиц техники", – отметил Петр Порошенко.