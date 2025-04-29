Отложите важные дела: астропрогноз на 29 апреля

Во вторник, 29 апреля, длится 3 лунный день. Луна переходит из знака Тельца в Близнецы, а Солнце остается в Тельце.

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Какими энергиями будет полон такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, этот вторник будет о дуальных энергиях, о том, что могут случаться как положительные, так и негативные события.

"Вы можете ощущать на себя очень много разных влияний. Поэтому я советую вам находиться в покое и не советую вам делать какие-нибудь ссоры, споры", – сказала Исита Гая.

Кроме того, она порекомендовала не напрягаться в этот день и не решать ничего важного. "Отложите важные дела до мая. Просто старайтесь максимально отдохнуть в этот день", – посоветовала астролог.

Исита Гая объяснила: "Когда месяц завершается энергетически, вот вся негативная энергия, которую вы нарабатывали в течение месяца, она собирается в последние дни месяца и вы ее как будто перевариваете. И уже с 1 мая идет такой энергетический сброс. И вы начинаете снова, вы начинаете с единицы снова нарабатывать новую энергию".

Она предвидела, что сегодня мы будем стыкаться с разными ощущениями. "Просто наблюдайте, не включайтесь ни в какие отрицательные события. Больше отдыхайте. И я советую вам принять теплую ванну в конце дня", – преодолевала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков на 29 апреля – кому день принесет романтику, а кому подарит возможности в карьере.

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