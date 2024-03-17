Откуда происходит фамилия Москаль: интересные факты и где распространена в Украине

Фамилия Москаль в Украине не очень популярна и распространена, однако часто встречается в западных регионах. Эту фамилию связывают с российскими корнями, однако ее подлинное происхождение имеет определенные нюансы.

Согласно данным на сайте "Родные" ныне на территории нашей страны проживает 1934 носителя фамилии Москаль. Больше всего на Западе, особенно в Тячевском районе Закарпатской области.

Наиболее известным украинцем с фамилией Москаль является бывший политик Геннадий Москаль, о смерти которого из-за тяжелой болезни стало известно 17 марта. Он был родом из Черновицкой области.

Украинский языковед Петр Белоусенко в своей работе "Казацкие фамилии" писал, что фамилия Москаль происходит еще во времена казачества.

"Во времена казачества со всех краев стекались к украинским казакам представители других народов, и их этническая принадлежность нашла отражение в фамилий наименованиях. В освободительных войнах участвовало много россиян, на что указывают такие фамилии, как: Москаль (так украинцы называли россиян), Донец (выходец из Донского казачьего войска), Солдат, Болоховец, Торчанин (выходцы из соответствующих местностей)", – говорится в работе.

Однако такое родовое имя мог иметь не только человек, являвшийся россиянином по происхождению. Такую фамилию давали казаки новоприбывшим. По данным Белоусенко, известны случаи, когда Москалем или Прусом называли тех, кто по каким-то причинам побывал в России или Пруссии.

В 2019 году Геннадий Москаль рассказывал, что в западных областях фамилия Москаль очень распространена. По его словам, оно стало распространенным после первой русско-турецкой войны.

"Поскольку Османская империя не слишком хорошо относилась к местному населению на наших землях, это население, когда началась первая Турецкая война, пошло воевать на стороне России. Затем такие воины возвращались домой, женились и рожали детей. А имена и фамилии в то время давали священники. Так, священник спрашивал, чей сын родился. А тех, кто возвращался с Российско-турецкой войны, называли москалями. Вот и говорили священнику, что "то – сын москаля". Так и появилась фамилия", – говорил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 марта стало известно, что после тяжелой болезни скончался украинский политик Геннадий Москаль. Ему было 73 года.

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