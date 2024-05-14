Отец погибшего защитника Мариуполя поднялся на гору Хомяк в память о сыне. Фото

Отец погибшего защитника Мариуполя Александра Гряника Сергей поднялся на гору Хомяк, чтобы почтить память своего сына. На вершине горы все участники происшествия вспомнили тех, кто уже третий год находится в российском плену.

Об этом сообщила мариупольская журналистка и активистка Алевтина Швецова. "11 мая произошло восхождение на гору Хомяк в честь азовца Александра Гряника, который 8 мая 2022 года погиб в Мариуполе во время обороны города", – говорится в сообщении.

Швецова отметила, что это уже второй год подряд, когда отец защитника Сергей Гряник организует подобные мероприятия в честь своего сына. В 2023 году группа неравнодушных людей под руководством Сергея Гряника поднялась на Говерлу, а в прошлую субботу – на гору Хомяк.

Во время восхождения все собравшиеся снова напомнили об украинских военнопленных, которые уже 2 года находятся в российских тюрьмах.

"Вечная память павшим. Свободу защитникам Мариуполя!" – резюмировала активистка.

Напомним, ранее бригада "Азов" показала кадры боя под Тернами. Тогда воины не только отразили вражеский штурм, но и захватили российский танк.

А о том, что легендарная бригада вернулась на фронт, стало известно прошлым летом. Несколькими днями ранее в сети появилось видео с ротных тактических учений подразделения с участием командира "Рэдиса".