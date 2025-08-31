Отдавал себя без остатка борьбе за свободу: 1 сентября на Майдане почтят память Андрея Парубия

В понедельник 1 сентября на Майдане Независимости в Киеве почтят память Андрея Парубия.

Подробнее о чине прощания рассказал пятый президент Петр Порошенко

"Завтра, первого сентября в 18:30 Андрей Парубий снова собирает нас всех на Майдане Независимости в Киеве. Состоится чин прощания. Как много у нас связано с этим местом, друг. Как много оно значит. Майдан связал сердца и судьбы всех, кто здесь был. И куда же без коменданта Самообороны. Здесь он вырос как организатор, здесь он стоял бок о бок с миллионами украинцев, здесь он отдавал себя без остатка борьбе за свободу", – пишет в соцсетях Петр Порошенко.

"Отсюда начались эпохальные изменения в истории Украины, в которых мы вместе имели честь быть на переднем крае. И будет правильно, что здесь Киев отдаст ему последний долг и благодарность. У каждого патриота будет возможность прийти, склонить голову в молитве и отдать последний долг достойному сыну Украины. До встречи на Майдане! Вечная память Андрею!", – пишет Порошенко.