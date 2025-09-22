Отдал жизнь за Украину: в боях возле Бахмута погиб защитник из Одесской области. Фото

В боях за Украину отдал жизнь воин из Одесской области Алексей Тяка. Жизнь защитника оборвалась 13 сентября в Донецкой области еще в 2023 году.

Герой до последнего вздоха сохранил верность военной присяге и действовал с исключительной стойкостью и мужеством, его последний путь домой растянулся на годы. Об этом сообщили в Ренийской общине, откуда был родом Алексей Тяка.

Что известно о Герое

В Одесской области получили подтверждение гибели еще одного защитника Украины – жителя Ренийской громады Алексея Тяки. Он около двух лет считался пропавшим без вести.

"Ренийская громада понесла невосполнимую потерю. 13 сентября 2023 года вблизи н.п Бахмут Донецкой области во время выполнения боевого задания, связанного с защитой Родины, погиб солдат, житель Ренийской громады Тяка Алексей Вячеславович. Верный военной присяге, он проявил стойкость и мужество, отдав свою жизнь за независимость Украины", – указано в сообщении.

В Ренийском городском совете и исполкоме выразили соболезнования родным и близким павшего в бою воина.

Дата и время прощания с Героем пока не известны, о них в громаде обещают сообщить дополнительно.

