Отдал жизнь за Украину: в боях у Константиновки погиб защитник из Прикарпатья. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий Роман Стефанкив. Жизнь мужчины оборвалась 8 февраля в Донецкой области.

Роман защищал страну от захватчиков с 2024 года. Об этом сообщил в Тисменицкий городской совет.

Мужчина погиб на Донбассе

В мэрии отметили, что Роман Стефанкив 1989 года рождения был родом из села Старые Кривотулы Ивано-Франковской области. В 2024 году он встал на защиту государства. Служил в звании солдата на должности механика 2-го отделения ремонтно-восстановительного батальона в/ч А4723.

Роман Стефанкив героически погиб 8 февраля 2026 года вблизи населенного пункта Константиновка Краматорского района Донецкой области.

Память мужчины почтили в школе, где учится его ребенок. Дети склонили головы в совместной молитве и почтили подвиг Романа Стефанкива минутой молчания.

