Отдал жизнь за Украину: в боях Донецкой области погиб офицер полиции из Львовщины, награжденный 'Крестом Храбрых'. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб полицейский из Николаева Львовской области Василий Гринчишин. Мужчина значительную часть своей жизни посвятил служению Украине.

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Ранение, несовместимое с жизнью, защитник получил в Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает Николаевская городская территориальная громада.

Старший лейтенант полиции Василий Гринчишин 1993 года рождения до полиции служил в Вооруженных Силах Украины. Занимал должность инспектора взвода № 2 роты тактико-оперативного реагирования, а впоследствии – бойца стрелкового полка полиции особого назначения патрульной полиции "Хижак – 1" Департамента патрульной полиции.

Василий Гринчишин начал службу в пехоте, а с ноября 2022 присоединился к минометному расчету, где впоследствии стал командиром. В 2023 году он был награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Крест Храбрых".

Жизнь военнослужащего оборвалась 12 мая во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Похоронят Героя на кладбище в родном городе, на аллее памяти погибших защитников.

Напомним, на фронте в Украине погиб украинский артист, звезда "Дизель Шоу" и военнослужащий Сил обороны Максим Нелипа. Его жизнь оборвалась 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении погиб в бою воин НГУ бригады "Азов" из группы спецназначения "Контакт 12" Дмитрий Скрипник. Криворожский стендап-комик стал на защиту Украины после начала полномасштабной войны.

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