Отдал жизнь за Украину: на войне погиб защитник из Энергодара. Фото

Энергодарская громада получила трагическую весть с фронта – в боях за Украину погиб военнослужащий ВСУ Виталий Павленко. Он стал на защиту государства в 2024 году и служил в подразделении морской пехоты.

Жизнь защитника оборвалась 19 февраля 2026 года – ему было 50 лет. О гибели воина сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

Виталий Павленко проходил службу в составе 505 отдельного батальона морской пехоты в рядах ВСУ. Он добровольно присоединился к войску, чтобы защищать страну от российской агрессии.

Известно, что захоронение состоится на Львовщине. В общине выразили искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал и любил павшего защитника.

"Склоняем головы в скорби. Спасибо за подвиг, за мужество, за защиту. Светлая память Герою", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ежедневно Украина теряет своих героев в войне с Россией. На этот раз печальные новости пришли в Вольнянск Запорожской области, где похоронили военнослужащего Дмитрия Артемова.

