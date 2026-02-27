Отдал жизнь за Украину: на Полтавщине попрощались с защитником, который погиб на Луганщине. Фото

На Полтавщине в последний путь провели военнослужащего Владимира Дудника, который погиб в боях на Луганщине. Солдат 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ погиб 21 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания.

Ему было всего 26 лет. Об этом сообщили на официальной странице общины в Facebook.

Владимир Дудник проходил службу стрелком-помощником гранатометчика в составе 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ. Ранее он имел опыт боевого медика. Его жизнь оборвалась вблизи села Новоегоровка Сватовского района Луганской области в результате артиллерийского обстрела.

Траурный митинг состоялся на площади возле бюста Тараса Шевченко в Хороше. С траурными речами к родным и общине обратились секретарь городского совета Юлия Бойко и староста Староаврамовского старостата Анатолий Шило. Заупокойное богослужение и чин погребения в селе Староаврамовка совершил представитель Православной церкви Украины, митрофорный протоиерей Иван Сушинец.

В громаде отметили, что воин погиб на родной Луганщине – земле, где прошли его детство и юность. Побратимы и земляки вспоминают его как мужественного и преданного присяге военного.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Запорожской области погиб заместитель командира боевой машины, военный из Обуховщины Киевской области Юрий Хащевич. Жизнь украинского воина оборвалась 21 февраля.

