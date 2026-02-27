Ему было всего 28: стало известно о гибели военного из Киевской области Юрия Хащевича. Фото

В Запорожской области погиб заместитель командира боевой машины, военный из Обуховщины Киевской области Юрий Хащевич. Жизнь украинского воина оборвалась 21 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"С глубокой печалью и болью сообщаем о гибели Защитника Украины – Юрия Евгеньевича Хащевича", – говорится в сообщении.

Воин, 1997 года рождения, был заместителем командира боевой машины. Он мужественно выполнял свой воинский долг, оставаясь верным присяге и украинскому народу до последнего вздоха.

К сожалению, 21 февраля 2026 года Юрий погиб в пункте временного расположения подразделения в населенном пункте Ивано-Ганновка Запорожского района Запорожской области.

"Ему было всего 28... Впереди была целая жизнь, полная мечтаний, планов и надежд. Но он выбрал путь воина – путь чести, ответственности и любви к Родине. Юрий был искренним, преданным, надежным побратимом, настоящим сыном своей земли. Таким он навсегда останется в памяти родных, друзей, всех, кто его знал и уважал. Искренние соболезнования маме Ирине Владимировне, брату Роману, всем родным, друзьям, собратьям", – добавили в пресс-службе.

