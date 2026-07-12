Отдал самое дорогое: на фронте погиб воин из Хмельнитчины

В бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Хмельницкой области Роман Бабушкин. Жизнь защитника оборвалась в населенном пункте Письменное Синельниковского района Днепропетровской области.

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Свой последний бой мужчина принял 3 июля 2026 года. В об этом сообщили Городенковском городском совете.

Отдал жизнь за Украину

Мужчина погиб во время выполнения боевого задания. Жизнь защитника оборвалась в результате удара управляемой авиационной бомбой противника. Роман проходил службу водителем-сапером 1 инженерно-саперного отделения 1 инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты воинской части А4773.

Воин был жителем села Маков Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Похоронят Романа по месту его регистрации в родном селе Маков.

"Он отдал самое дорогое – свою жизнь за свободу и независимость Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, за мирное будущее украинского народа", – говорится в сообщении громады.

Напомним, во время выполнения боевого задания на фронте погиб полицейский из Бориспольского района Киевской области Дмитрий Артамонов. Жизнь мужественного воина оборвалась 19 мая 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания на фронте погиб военный, уроженец Киева Илья Пархоменко. Он отдал жизнь за независимость и территориальную целостность Украины.

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