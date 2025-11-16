От заморозков до +14: какие сюрпризы готовит погода 16 ноября

В воскресенье, 16 ноября, погода в Украине будет без особых сюрпризов. Ночью на северо-востоке страны ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях небольшой (в Карпатах умеренный) дождь. На остальной территории без существенных осадков.

"Облачно с прояснениями. Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении синоптиков.

Температура в северной части ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 3-8°С тепла. На остальной территории ночью 2-7°С тепла, днем 6-11°С, на юге страны 9-14°С.

В Киеве и области также будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 3-8°С тепла. В Киеве ночью около 0°С, днем 4-6°С тепла.

