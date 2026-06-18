От травмы к новым возможностям: во Львове прошел тренинг по посттравматическому росту для защитников

Тренер по посттравматическому росту проекта "Сердце Азовстали" Роман Мещеряков провел встречу-тренинг для защитников Мариуполя и их семей в львовском центре "ЯМариуполь". Мероприятие состоялось в сотрудничестве с Мариупольской городской военной администрацией и собрало ветеранов и защитников, которые проходят процесс адаптации к гражданской жизни после войны.

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Во время встречи участники обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются военные после возвращения с фронта и из плена, особенности восстановления после пережитых травматических событий, а также роль семьи, сослуживцев и ветеранского сообщества в процессе возвращения к активной жизни.

Особое внимание было уделено теме посттравматического роста – подходу, который помогает не только преодолевать последствия пережитого опыта, но и находить новые смыслы, возможности для развития и внутренние ресурсы для движения вперед.

"Посттравматический рост – — это не о том, чтобы забыть пережитое. Это о способности человека использовать свой опыт как источник силы, переосмыслить жизненные приоритеты и строить будущее, опираясь на собственную стойкость и поддержку окружающих", — – отметил Роман Мещеряков.

Участники тренинга обсудили практические инструменты адаптации после службы, важность открытого общения с близкими и необходимость своевременно обращаться за поддержкой. Защитники также узнали больше о программах, которые реализует "Сердце Азовстали" для защитников Мариуполя и их семей.

В "Сердце Азовстали" подчеркивают: возвращение ветерана к полноценной жизни требует не только медицинской или социальной поддержки, но и создания возможностей для развития, обучения и самореализации. Именно поэтому одним из ключевых направлений работы организации являются программы посттравматического роста, которые помогают защитникам находить новые точки опоры после пережитых испытаний.

Серия подобных встреч в общинах Украины призвана расширять возможности поддержки ветеранов и формировать среду, где каждый защитник может получить необходимые знания, поддержку и мотивацию для нового этапа жизни.