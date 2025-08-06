'От природы более хитрые': Буданов признался, что женщин вербовать труднее, чем мужчин и указал на нюанс с работой разведчиков

Количество женщин, работающих в структуре Главного управления разведки Министерства обороны Украины, возрастает. В то же время вербовать женщин значительно сложнее, ведь они хитрее по природе.

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Об этом рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью журналистке Рамине Эсхакзай. По его словам, женщин становится больше в подразделениях разведки и эта тенденция продолжается довольно давно.

Женщин вербовать сложнее

В оперативных подразделениях это особенно заметно, говорит руководитель ГУР.

"Процент женщин как в оперативных, так и боевых (подразделениях. – Ред.) – в боевых там немного медленнее, а в оперативных – немного быстрее, по сравнению с боевыми – но значительно увеличивается. И эта тенденция продолжается довольно-таки долго. У нас большой процент женщин на самом деле служит, очень большой. Если не ошибаюсь, где-то около 1,5 тыс. точно у нас есть", – сказал он.

Буданов добавил, что, по его наблюдениям, которые он ведет с 2020 года, с нынешнего года на вступительных экзаменах в академию радио и телевидения все первые места по рейтингу берут женщины.

В то же время, считает руководитель ГУР, вербовать женщин сложнее, чем мужчин.

"Женщины от природы более хитрые и быстрее понимают, что происходит. Гораздо быстрее", – объяснил Буданов.

Нюансы вербовки

Говоря о времени, которое уходит на вербовку человека, он указал, что может быть по-разному.

"Есть большая разница: вербовать "на удаленке" или вживую. Потому что используются и те, и те способы. И на самом деле вербовка через технические средства происходит все чаще. Потому что это якобы легче сделать для человека, который идет на то, что его вербуют. В их понимании это более безопасно", – сказал глава военной разведки.

Однако это больший риск для оперативника, который вербует, потому что больше шансов попасть в оперативную игру, хотя "это повсеместно сейчас развивается".

"Что касается непосредственно личного контакта – здесь все зависит от человека и с каким полом он работает", – сказал разведчик.

По словам Буданова, среди профессий, которые чаще всего выбирают разведчики для прикрытия, – "предпринимательская деятельность, журналистика и социология – это стандартные".

Причем вообще не важно, публичный ли это яркий человек или нет.

"Если у человека есть что показать – это хорошо. Но вот ну поехала какая-то компания предпринимателей, которые по легенде продают обувь. Ну кто их знает в лицо?" – сказал глава ГУР.

Что происходит с рассекреченными разведчиками

Отвечая на вопрос, что происходит с рассекреченным разведчиком, Буданов сказал, что если этому человеку очень повезет, то он может уйти.

"Если он среднестатистический человек, с которым это произошло, то он садится. Потом их обменивают, или они сидят до конца и так далее. К примеру, у меня есть в организации трое полковников, которые сидят с 2015 года. И ничего здесь не сделаешь, пока не решим вопрос до конца – они будут сидеть", – рассказал руководитель ГУР.

Буданов также отметил: все классические подходы говорят о том, что с "агентом-инициативником" работать не нужно.

"Потому что в 99% случаев – это чья-то оперативная игра, когда тебе кого-то просто впихивают. Но есть и исключения, и здесь у нас начинаются вопросы патриотизма, потому что это наши оккупированные территории, здесь как раз такое возможно", – сказал глава ГУР.

Буданов также согласился с тем, что бывших разведчиков не бывает.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне руководитель ГУР рассказал, чего стоит ждать от ультиматума президента США Дональда Трампа для России. По словам Буданова, не стоит однозначно воспринимать все заявления, которые звучат в медиапространстве.

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