'От нечего делать': как это правильно перевести на украинский

Психологи говорят, что скука полезна для развития нашей креативности. Когда мы ничем не заняты, то имеем время и свободный ресурс для творчества и можем придумать не только какую-нибудь глупость, но и действительно нечто интересное и даже выдающееся.

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В русском языке о плодах скуки говорят, что они появились "от нечего делать". А знаете ли вы, как правильно перевести это высказывание на украинский язык ? OBOZ.UA поинтересовался рекомендациями словарей.

А они рекомендуют использовать в таких случаях слово "знічев’я" (иногда можно встретить написание "знечев’я"). Основное значение этого наречия – это и есть, "от нечего делать". Также оно может означать "неожиданно, вдруг; без причины". Рассмотрим употребление слова на примерах:

"Ну, дарма, не варто нам про теє говорити, що там вигадують знічев'я люди", – Леся Украинка;

"Як ось знечев'я вбіг Меркурій, Засапавшися, до богів", – Иван Котляревский;

"Як угнівається [пан], то знічев'я людину не те, що упосліднить, а й занапастить навіки", – Марко Вовчок.

Если это слово для вас необычно и вам нужно время, чтобы адаптировать его к своему ежедневному употреблению, существует немало неплохих эквивалентов. Так словарь синонимов предлагает следующие варианты:

з нічого робити;

для штуки;

ні сіло, ні впало;

ні з того, ні з сього;

з доброго дива;

здуру;

з дурного розуму.

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