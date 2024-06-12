"От нечего делать": как это правильно перевести на украинский
Психологи говорят, что скука полезна для развития нашей креативности. Когда мы ничем не заняты, то имеем время и свободный ресурс для творчества и можем придумать не только какую-нибудь глупость, но и действительно нечто интересное и даже выдающееся.
В русском языке о плодах скуки говорят, что они появились "от нечего делать". А знаете ли вы, как правильно перевести это высказывание на украинский язык ? OBOZ.UA поинтересовался рекомендациями словарей.
А они рекомендуют использовать в таких случаях слово "знічев’я" (иногда можно встретить написание "знечев’я"). Основное значение этого наречия – это и есть, "от нечего делать". Также оно может означать "неожиданно, вдруг; без причины". Рассмотрим употребление слова на примерах:
- "Ну, дарма, не варто нам про теє говорити, що там вигадують знічев'я люди", – Леся Украинка;
- "Як ось знечев'я вбіг Меркурій, Засапавшися, до богів", – Иван Котляревский;
- "Як угнівається [пан], то знічев'я людину не те, що упосліднить, а й занапастить навіки", – Марко Вовчок.
Если это слово для вас необычно и вам нужно время, чтобы адаптировать его к своему ежедневному употреблению, существует немало неплохих эквивалентов. Так словарь синонимов предлагает следующие варианты:
- з нічого робити;
- для штуки;
- ні сіло, ні впало;
- ні з того, ні з сього;
- з доброго дива;
- здуру;
- з дурного розуму.
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