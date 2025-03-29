От мокрого снега до 18 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

В Украине постепенно идет потепление. Но погода в воскресенье, 30 марта, будет очень разной и изменчивой. Временами возможны дожди.

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Об этом пишет "Укргидрометцентр". Синоптики прогнозируют, что от мокрого снега планируется повышение температуры до 18 градусов. Погода будет облачной, но с прояснениями.

"Ночью в южной части, большинстве центральных, восточных областей и Закарпатье умеренные (в Донецкой области местами значительные) дожди, днем в центральных, восточных, северных областях и Закарпатье местами небольшие дожди", - сообщили синоптики.

На остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°С, в южной части 6-11°С. Днем 10-15°С. В центральных областях местами 5-10 ° С тепла. В юго-восточной части 13–18°С.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь; температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 2-7°С тепла.

В Киеве и области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С. В Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 12-14°С.

Ранее стало известно, что в субботу, 29 марта, часть Украины накрыла пылевая буря с порывами ветра до 15-20 м/с. Особенно страдают Одесская и Николаевская.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, в начале апреля в Украине возможно понижение температуры, однако сильных холодов не ожидается. Температурные колебания типичны для весеннего периода, поэтому значительного дискомфорта они не приведут.

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