Часть Украины накрыла пылевая буря: какие области в опасности. Видео

В субботу, 29 марта, часть Украины накрыла пылевая буря с порывами ветра до 15-20 м/с. Особенно страдают Одесская и Николаевская области.

Видео дня

В Telegram-каналах уже начали распространяться видео с пылевой бурей в Николаевской области.

"Пылевая буря накрыла Украину, закрывайте окна, – Укргидрометцентр. Пылевую бурю уже наблюдают в Николаевской области, скоро она достанется и Одесщины. Будьте осторожны на дорогах", – говорится в сообщении.

В свою очередь синоптики сообщили, что к концу суток ситуация может ухудшиться и объявили I (желтый) уровень опасности. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 29 марта в южных, большинстве центральных и западных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях пылевая буря. И уровень опасности желтый", – говорится в сообщении.

Ухудшение погодных условий может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Рекомендации для населения во время пылевой бури:

– при возможности избегать (особенно лица с хроническими заболеваниями органов дыхания) пребывания на открытом воздухе;

– закрывать окна и двери в помещениях, чтобы минимизировать попадание пыли;

– использовать маски, респираторы или смоченные марлевые повязки;

– людям с повышенной чувствительностью к загрязнённому воздуху (аллергикам, астматикам) рекомендуется повысить потребление жидкости и избегать физических нагрузок;

– водителям следует быть особенно внимательными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в последнее воскресенье марта в Украине ожидаются дожди. Осадки в течение 30 марта возможны в центре, южной части, в восточных областях, а также на юго-западе.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, в начале апреля в Украине возможно понижение температуры, однако сильных холодов не ожидается. Температурные колебания типичны для весеннего периода, поэтому значительного дискомфорта они не приведут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!