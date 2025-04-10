От Фонда Порошенко и 'Справи громад' потребовали объяснений по поводу донатов на ВСУ

От Благотворительного Фонда Порошенко и ОО "Дело Громад" требуют объяснений, почему они так много денег тратят на помощь ВСУ. Соответствующий запрос Национальный банк Украины направил Международному инвестиционному банку, где находятся счета двух структур.

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Об этом на брифинге сообщили общественный активист, соучредитель ОО "Дело Громад" Виталий Гайдукевич и исполнительный директор Фонда Порошенко Ольга Рыбалко.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Фонд Порошенко и "Дело Громад" передали в войска дронов, техники и снаряжения на сумму более 7 миллиардов гривен. Как отметила Ольга Рыбалко, давление, оказываемое на МИБ и Фонд Порошенко, существенно препятствует помощи армии. Она еще раз напомнила, что Фонд Порошенко не собирает донать от людей и финансируется исключительно средствами семьи Порошенко.

"Мы считаем странными запросы, почему на наши счета поступают деньги от предприятий семьи Порошенко. Также у нас спрашивают, почему мы финансируем оборонные предприятия? Почему финансируем производство беспилотных летательных аппаратов? Фонд осуществляет финансирование оборонной промышленности – в частности, производство комплексов РЭС, комплексов противодействия техническим разведкам. Это никак не противоречит закону Украины. Также мы финансируем разработку новейших инновационных военных технологий", – сообщила Рыбалко.

"Несмотря на давление со стороны властей, мы не останавливаемся и за последние два дня мы оплатили счета более чем на 30 миллионов гривен, которые были направлены на производство систем РЭБ и FPV-дроны", – отмечает директор Фонда.

Она также сообщила, что у Фонда Порошенко спрашивают, зачем он внес залог за разведчика Романа Червинского. "Это не нарушение закона и мы считаем, что мы имеем право оказывать помощь физлицу в виде залога, это не нарушает наш устав", – отметила Рыбалко.

"Хотелось бы понимать, какой закон говорит, что помогать армии это преступление, и какой нормативный акт говорит о том, что увеличение помощи на ВСУ это также нарушение закона", – отмечает соучредитель ОО "Дело Громад" Виталий Гайдукевич.

"Нас спросили, почему мы тратим деньги на ВСУ и почему весной 2023 года этот объем донатов вырос. Потому что государство не справилось со своей задачей. Эта потребность, в данном случае FPV, являлась базовой потребностью ВСУ в 2023 году весной. Это был не первый прецедент, в начале полномасштабки государство не смогло обеспечить армию автомобилями, в частности полноприводными грузовиками. "Дело Громад" с помощью Фонда Порошенко закупило почти три сотни полноприводных грузовиков, отремонтировало, восстановило и поставило", – отметил Гайдукевич.

"То же касается мобильных авторемонтных мастерских, шиномонтажов, то же касается других позиций, о которых нас просят наши подопечные. По этой причине непонятна логика вопроса – почему мы стали помогать больше. Потому что в стране война и потребности армии меньше не становятся", – отмечает Виталий Гайдукевич.

Народная депутат Нина Южанина отметила, что втягивание Национального банка Украины в политические преследования оппозиции недопустимо и угрожает финансовой стабильности государства.

"Происходит утрата доверия инвесторов и международных партнеров. Когда Национальный банк начинает выполнять политические заказы, он принимает участие в преследовании оппозиционных политиков, что сигнализирует о том, что происходит усиление политического давления на экономику. Это чревато рисками для верховенства права. Это подрыв гарантий защиты прав частной собственности", – говорит Южанина.

Когда Национальный банк проводит несправедливое и выборочное регулирование банков, это вызывает панику среди вкладчиков. То есть Национальный банк своими руками хочет ликвидировать или приостановить, довести ли до банкротства не собственников банка, а тех граждан, которые являются клиентами этого банка", – предостерегает народная депутат.

Адвокат Илья Новиков предостерегает: в своем желании досадить лидеру оппозиции власти ставят под угрозу не только финансовую стабильность и репутацию Украины, но и жизнь солдат на передовой. Новиков считает, что Служба безопасности Украины должна расследовать, кто и по каким мотивам подписал соответствующие запросы в МИБ по финансированию ВСУ.

"Они одновременно приезжают на все структуры, как-то связанные с Порошенко. Это означает, что они готовы, что другие люди заплатят такую цену как сокращение поставок ВСУ, в том числе дронов. Потому что дроны, сейчас все это понимают, это жизнь. Если у вас меньше дронов, вы теряете бойцов. Они готовы за это платить, они готовы платить компрометацией и Нацбанку Украины, и Госфинмониторингу. В контексте давления на фонды, ведущее к сокращению помощи ВСУ, это уже доходит до того, что называется государственная измена. Если вы умышленно совершаете такие действия, чтобы дронов стало меньше, это сродни саботажу и помощи врагу", – отмечает Новиков.

"Мы к этому относимся очень серьезно. Мы будем принимать определенные меры, мы будем задавать вопросы в Службу безопасности Украины, чтобы должностное лицо Нацбанка Украины, которое подписало соответствующие документы, чтобы эта деятельность была проверена. Мы по крайней мере зададим такой вопрос и увидим, какая реакция будет от правоохранительных органов", – сказал адвокат.

"Я обращаюсь к руководителю Национального банка, руководителю Службы финансового мониторинга – прекратите нарушать законодательство. Вы делаете, что принесет исключительно негативные результаты для страны. Надо понимать, что война продолжается, и мы должны помогать нашим Вооруженным Силам. Я надеюсь, что вы измените политику своих действий и будете действовать в соответствии с законодательством. Не превышайте своих полномочий, потому что вам придется отвечать за свои действия", – призвала Нина Южанина.