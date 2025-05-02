Освобождает ли вероисповедание от службы в армии во время военного положения: в Верховном суде дали объяснение

На время действия военного положения в Украине вероисповедание не освобождает граждан от службы в армии. В том числе должны нести военную службу и свидетели Иеговы. Украина ввела альтернативы военной службе в мирное время тем верующим, вероучение которых запрещает военную службу. Однако во время боевых действий и мобилизации обязанность защиты государства возлагается на всех граждан независимо от их вероисповедания.

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Это объяснили в Верховном суде Украины. В ВСУ сослались на решение Кассационного уголовного суда по результату рассмотрения дела №573/406/24.

В указанном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали мужчину виновным в том, что после получения повестки он без уважительных причин не прибыл в ТЦК. Фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы по ст. 336 УК – то есть за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период или в период военного положения.

В кассационной жалобе защитник обвиняемого указал, что тот не прибыл в военкомат из-за того, что является свидетелем Иеговы и "глубокие религиозные убеждения" не позволяют ему выполнять какую-либо военную службу, и поэтому "уголовная ответственность должна быть исключена".

Кассационный уголовный суд не согласился с аргументами защиты и оставил приговоры судов предыдущих инстанций по-прежнему.

"Во время боевых действий и мобилизации обязанность защиты государства возлагается на всех граждан независимо от их вероисповедания", – подчеркнул Верховный суд.

Отдельно ВСУ отметил, что не прибегал к анализу решений Европейского суда по правам человека об отказе от военной службы из-за религиозных убеждений. Дело в том, что ни одно из решений ЕСПЧ не касается оценки действий государства и гражданина в контексте столь масштабной войны, которая продолжается сейчас в Украине.

К тому же, в делах ЕСПЧ вообще речь идет о военной службе по призыву, которая проходит в мирное время.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области мужчина получил боевую повестку, но уклонился от мобилизации, поскольку, по его словам, боялся проходить военную службу. В суде он признал свою вину и получил один год испытательного срока.

Напомним также, что в Харьковской области 32-летний житель Купянского района, проигнорировавший повестку, получил три года тюрьмы. Мужчина дважды проходил военно-врачебную комиссию (ВЛК), которая признала его годным к военной службе.

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