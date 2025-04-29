В Харьковской области мужчина проигнорировал повестку и получил приговор суда: как наказали

В Харьковской области 32-летний житель Купянского района, проигнорировавший повестку, получил три года тюрьмы. Мужчина дважды проходил военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к военной службе.

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Индустриальный районный суд Харькова признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 Уголовного кодека Украины). Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По материалам дела, в мае 2023 года житель села Богодаровка Купянского района был признан пригодным к прохождению военной службы.

Однако гражданин не согласился с постановлением комиссии и повторно прошел обследование, после чего вторично получил заключение о пригодности.

В сентябре того же года мужчина получил повестку для направления в воинскую часть, но не явился по вызову.

Законных оснований для отсрочки у него не было и фактически он решил не выполнять свою конституционную обязанность, уклонившись от призыва, заявили в областной прокуратуре.

В суде мужчина не признал свою вину и отказался давать показания.

По результату рассмотрения дела, на основе публичного обвинения прокурорами Купянской окружной прокуратуры суд объявил приговор – три года лишения свободы.

Обвиняемый еще может обжаловать решения суда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области мужчина получил боевую повестку, но уклонился от мобилизации, поскольку, по его словам, боялся проходить военную службу. В суде он признал свою вину и получил год испытательного срока.

Напомним также, главу ВВК областного центра мобилизации в Черновцах и его сообщника разоблачили на "бизнесе" на уклонистах. По данным следствия, мужчины изготавливали поддельные медицинские документы для уклонения их клиентов от службы в армии.

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