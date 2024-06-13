Освічений или освідчений: как на украинском правильно сказать о разумном человеке

Похожие на написание и звучание слова способны сбить с толку даже опытного говорящего. В украинском языке есть целая группа таких слов, которые нужно запомнить раз и навсегда, ведь их неправильное употребление будет серьезной ошибкой.

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Слова эти, кстати, довольно часто употребляются. Их собрали и объяснили эксперты телеграм-канала "Correctarium - Украинский язык". И эти слова освічений, освідчений и освітлений. Иногда их употребляют друг вместо друга. Поэтому давайте разберемся в нюансах.

Освічений

Так говорят о человеке или группе людей, имеющих образование, культурных, хорошо осведомленных. Хотя это слово происходит от существительного "освіта", буква т в нем выпадает, а букве д там просто неоткуда взяться. Поэтому правильно говорить "освічена особа", "освічене суспільство".

Освідчений

Теоретически, существование такого прилагательного возможно, ведь его можно без нарушения правил и с соблюдением логики языка образовать от существительного "освідчення", то есть "признание в любви", "предложение брака". Однако о мужчине, который сделал предложение своей любимой и получил от нее согласие, говорят "заручений". А значит, ситуаций, где уместно было бы употребление прилагательного "освідчений", в украинском языке просто нет. И эту лексему не фиксируют словари. Так что о слове с буквой д можно просто забыть.

Освітлений

Прилагательное "освітлений" очевидно происходит от слова "світло". Он обозначает предмет или объект обведенный, объятый, залитый светом; обеспеченный светом. Также это может быть вдохновленный чем-то, одушевленный человек. А еще – субстанция, из которой убрали посторонние примеси или которую лишили пятен с помощью химических веществ.

Вот примеры употребления слова "освітлений" во всех этих значениях:

освітлений двір;

освітлене приміщення;

освітлені радістю очі;

освітлений високою ідеєю юнак;

освітлений сік;

освітлене волосся.

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