Освежитель воздуха своими руками, который превратит ваше авто в спа-салон: как сделать

Хотя вы, возможно, не можете изменить интерьер своего автомобиля, но вы точно сумеете изменить его атмосферу, в том числе и запах в нем, с минимальными усилиями.

Существует доступный, простой и чрезвычайно эффективный трюк, который превратит ваш автомобиль в пространство, где можно дышать с удовольствием. Это самодельный освежитель воздуха, который требует лишь нескольких минут работы и немного креативности. Но не волнуйтесь – вам не нужен диплом по ароматерапии. Как создать собственный освежитель воздуха для автомобиля, расскажет OBOZ.UA.

Что понадобится

Небольшие тканевые мешочки – желательно сетчатые, которые часто используются для упаковки подарков, или лавандовые подушечки. Прекрасно подойдут любые вещи, позволяющие аромату легко просачиваться. Вы можете найти их в магазинах декора, магазинах рукоделия или даже в магазинах праздничных принадлежностей.

Ароматические шарики для белья – это маленькие ароматизированные шарики или гранулы, которые обычно добавляют во время стирки, чтобы белье дольше пахло. Эти шарики содержат концентрированный аромат, поэтому они также чрезвычайно эффективны как освежитель воздуха для комнаты или автомобиля.

Немного изобретательности в размещении – наполните пакетики бусинами и положите их под сиденье, в бардачок, в подстаканник или даже в багажник. Помните: больше пакетиков означает более равномерное распределение аромата. И меньше шансов, что кто-то спросит, был ли недавно ваш автомобиль на автомойке или в парфюмерии.

Ароматические шарики излучают приятный и стойкий аромат в течение недель, а это значит, что вам не придется менять спрей на зеркале каждые несколько дней.

При этом вы можете самостоятельно регулировать интенсивность аромата — добавьте больше шариков для усиления эффекта или разбавьте их сушеными цветами лаванды, если предпочитаете более натуральные нотки.

