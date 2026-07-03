Остерегайтесь рынков в жару: что нельзя покупать

В жаркие дни рынок может показаться удобным местом для покупки свежих продуктов, однако не все, что лежит на прилавке под открытым небом, стоит класть в корзину. Когда температура воздуха поднимается выше 30 градусов, покупки на рынке требуют особой осторожности.

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Наибольший риск представляют скоропортящиеся продукты: мясо, колбасы, рыба, молоко, сметана, творог, яйца и изделия из них, если они продаются без надлежащего охлаждения или в сомнительных условиях. OBOZ.UA рассказывает, что не стоит покупать на рынке в жару.

Почему жара опасна для продуктов

Высокая температура способствует быстрому размножению микроорганизмов и ускоряет порчу продуктов. При покупке следует внимательно осмотреть продукт. Стоит проверить, нет ли признаков порчи, повреждений, неприятного вида или поврежденной упаковки. Упаковка должна быть целой, плотной и неповрежденной.

Овощи и фрукты, если они правильно хранятся и не имеют признаков порчи, обычно не вызывают таких серьезных опасений.

Другое дело – продукты животного происхождения. В жару решение купить мясо, яйца, молочные продукты или колбасы на открытом прилавке нужно хорошо взвесить. Особенно насторожить должны ситуации, когда мясо лежит без холодильника или просто завернуто в пленку, рядом стоит сыр в пластиковой таре, а молоко продается в обычной бутылке без надлежащей упаковки. При высокой температуре такие условия могут быть опасными.

Молоко и сметана должны быть в плотно закрытых бутылках или банках. Яйца должны быть чистыми, желательно – в специальных лотках. Мясо, колбасы и другие подобные продукты должны храниться в холодильниках или холодильных витринах.

Если санитарные условия на прилавке вызывают сомнения, от покупки лучше отказаться.

Что класть в корзину в первую очередь

В жаркую погоду важен даже порядок покупок. Сначала в корзину стоит класть продукты, которые могут храниться при комнатной температуре. Это, например, макароны, крупы и другие сухие товары.

Охлажденные и замороженные продукты следует брать в конце. Так они проведут меньше времени при высокой температуре воздуха. Это особенно важно для мяса, рыбы, молочных продуктов и замороженных продуктов.

После покупки в жару не стоит долго носить продукты с собой. Если дорога домой занимает более 30 минут, лучше использовать специальную термосумку. Время от магазина или рынка до дома должно быть как можно короче.

Вернувшись домой, не следует откладывать распаковку покупок. Прежде всего нужно сразу положить в холодильник или морозильную камеру охлажденные и замороженные продукты.

Также стоит читать информацию на этикетке. Там указано, при какой температуре и в каких условиях нужно хранить конкретный продукт. В жару эти рекомендации имеют особое значение.

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