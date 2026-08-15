Остается только склонить голову: от ранений, полученных на войне, скончался старший солдат Тарас Гандзюк из Бурштына. Фото

Каждый день Украина теряет своих героев в войне с Россией. На этот раз печальные новости пришли в Прикарпатье, в город Бурштин Ивано-Франковской области: погиб 36-летний Тарас Гандзюк.

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Об этом сообщает пресс-служба сектора по вопросам ветеранской политики мэрии Бурштина. Где военнослужащий получил смертельные ранения, не сообщается.

Что известно

Как сообщается, украинский защитник скончался 13 августа 2026 года от полученных боевых ранений.

"Тарас проходил военную службу и защищал Украину. Его жизнь оборвалась из-за ранений, полученных при исполнении воинского долга. В эти тяжелые дни нет слов, которые могли бы облегчить боль семьи. Остается лишь склонить голову перед человеком, который выполнял свой долг и защищал наше государство", – говорится в сообщении.

Мэрия города и вся община выражают искренние соболезнования семье военнослужащего, его близким, друзьям и сослуживцам.

"Мы разделяем вашу боль и скорбь. Пусть светлая память о Тарасе навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", – говорится в сообщении.

Напомним, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб сержант полиции Николай Цидуляк с позывным "Пика" – боец полка "Сафари" объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють". Защитник получил смертельные ранения в результате атаки российского FPV-дрона. Ему было 26 лет.

На фронте погиб полицейский из Тернопольской области Иван Нагайовский. Жизнь Героя оборвалась 4 июля во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российских захватчиков, погиб полицейский из Полтавской области Виталий Плетинь. Герою навсегда останется 29 лет.

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