'Остаемся рядом': в полиции показали кадры первых минут после удара РФ по Киеву. Видео

В сети появились видео первых минут после российского обстрела Киева в ночь на 26 октября. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили, а среди мирных жителей есть погибшие и раненые

Видео дня

Видео обнародовали работники Патрульной полиции Киева. В заметке отмечается, что правоохранители прибыли на места попаданий, оказывали помощь пострадавшим и поддерживали порядок в опасных зонах.

На опубликованных кадрах видно, как полицейские вместе с чрезвычайниками помогают жителям задымленного дома эвакуироваться из помещений. В некоторых случаях, чтобы спасти людей, приходилось выбивать двери. Также один из патрульных спас кота.

"Даже под угрозой повторных ударов мы оставались рядом с гражданами – поддерживали, оказывали помощь, делали все возможное, чтобы сохранить жизнь и спокойствие киевлян", – отметили правоохранители.

Российский обстрел столицы

Ночью 26 октября российская оккупационная армия продолжила терроризировать жителей украинской столицы. В очередной раз путинские войска ударили по жилому дому в Киеве и убили мирных жителей. В результате обстрела многоэтажный дом в Деснянском районе получил существенные повреждения.

Известно о 33 пострадавших, 8 из них госпитализировали в больницы. Двое жительниц многоэтажки – 46-летняя женщина и ее 19-летняя дочь, задохнулись от дыма, который охватил помещение.

Спасатели в 16:00 завершили ликвидацию последствий вражеской атаки в Деснянском районе столицы и на двух других локациях, которые попали под удар оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, российская атака на Киев полностью уничтожила офис и складской комплекс фармдистрибьютора "Оптима-Фарм", нанеся ущерб более 100 миллионов долларов. Компания потеряла один из своих ключевых логистических центров, который обеспечивал поставки медикаментов в центральные регионы страны. Также было атаковано производство крупнейшего производителя кофе в "дрипах" Idealist Coffee.

Кроме того, войска страны-агрессора в воскресенье, 26 октября, атаковали Кривой Рог управляемой авиационной бомбой. Несмотря на угрозу, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить боеприпас в небе. Из-за обломков повреждено промышленное предприятие, есть один пострадавший человек.

