'Осознание, что папа не вернется, пришло только потом': история Киры Обединской вошла в Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Кира потеряла отца в Мариуполе, неделями пряталась в подвалах от российских обстрелов, во время эвакуации подорвалась на растяжке и была принудительно вывезена на оккупированные территории. Все эти ужасы девушка пережила в 12 лет. За невероятное мужество и выносливость Киру отметили наградой от Президента "Будущее Украины". Свою историю она рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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В начале вторжения Кира жила с отцом Евгением, спортсменом и бывшим капитаном сборной Украины по водному поло. Во время одного из обстрелов он погиб. Кира осталась одна: мать умерла сразу после ее рождения.

"Сначала я думала, что папа, видимо, остался в квартире и скоро придет. Тогда у меня не было никаких мыслей – только бы выжить. Лишь потом пришло осознание, что папа не вернется. И тогда случилась истерика", – вспоминает девочка.

После этого Кира пряталась в подвале многоэтажки от сильных обстрелов, один из которых почти разрушил укрытие. Чтобы выжить, она вместе с другими гражданскими рискнула пойти пешком из заблокированного города. По дороге девушка наткнулась на растяжку: Кира уцелела чудом, лишь получила осколочные ранения.

"Перед нами стояла собака, она приняла основной удар на себя. Мы услышали взрыв и подумали, что это прилет. Потом я увидела кровь на своем белом свитере. Я не понимала, что происходит и не чувствовала боли", – говорит Кира.

После ранения Киру подобрали военные так называемой "ДНР" и принудительно вывезли в оккупированный Донецк. Только оттуда она сумела связаться с дедушкой Александром и сообщила, что ее готовят к перемещению в детское учреждение в России.

Тогда, в начале войны, готовых механизмов возвращения детей еще не существовало. Чтобы спасти внучку, дедушка поднял на ноги всех: Офис Президента, волонтеров, международные организации. Киру вернули. Но эта встреча стала самым эмоциональным моментом.

"Было много радости, объятий. Кира сначала была очень замкнутой и почти ни с кем не общалась. Помогли психологи. То, что мы с Кирой находимся вместе, для меня, конечно, большой плюс. Я этим живу. Но все равно каждый день думаю о Жене и вспоминаю нашу жизнь", – рассказывает Александр.

Сегодня дедушка и внучка делают все возможное, чтобы мир не забывал трагедию Мариуполя. Для них чрезвычайно важно, что портрет Евгения увековечили на "Шлеме памяти" Владислава Гераскевича. Этот шлем стал символом уважения для 22 мариупольских спортсменов, чьи жизни и будущее забрала россия.

"Важно, чтобы такие истории рассказывали. В будущем после войны дети должны читать эти истории, вспоминать страну-агрессора и то, что она делала", – объясняет Кира.

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Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.