Основоположник гуманистической психологии Абрахам Маслоу: культовый ученый с украинскими корнями

Абрахам Маслоу – один из самых влиятельных психологов ХХ века, исследования которого положили начало современному движению гуманистической – позитивной – психологии, которая без его работ выглядела несовершенной. Более того, Маслоу совершил настоящую революцию в психологии, сделав предметом изучение не психически больных, как это было до него, а здоровых людей, изучая их желания, стремления и мотивацию. Он хотел узнать, что представляет собой психическое здоровье людей и какими внутренними ресурсами они обладают.

Предрассудки мамы Розы

Абрахам Гарольд Маслоу родился 1 апреля 1908 года в нью-йоркском Бруклине в семье эмигрантов из Киева, откуда они – как и многие в то время – бежали на другой берег Атлантики в поисках лучшей доли для себя и своих детей, которых в семье было семеро. Своей страстью к психологии будущий ученый обязан матери, Розе Шиловской, которая обладая скверным, вспыльчивым и взбалмошным характером, доводила всю семью до белого каления. Приметы и предрассудки, в которые она верила, казались маленькому Абрахаму смешными и нелогичными, о чем он постоянно говорил матери. Роза сердилась, но потом все-таки признавала правоту старшего сына. Она, например, не разрешала Абрахаму переступать через ноги младшего брата, потому что считала, что он перестанет расти, и залазить в дом через окно – по ее мнению, это обязательно вело к слепоте. Абрахам назло делал то, что ему запрещали, но поскольку ничего из того, чего боялась Роза, не происходило – брат вырос, а сам Абрахам не ослеп – она постепенно сдавала свои позиции.

Детство в библиотеке

Что до самого Абрахама, то ему было очень интересно, откуда берутся такого рода предрассудки, а главное, почему они так сильно укореняются в сознание людей, передаваясь из поколения в поколение. Ответы на многие, если не на все свои вопросы мальчик находил в книгах, поэтому он буквально прописался в расположенной неподалеку от дома библиотеке. Там он часами читал, забившись в уголок, чтобы как можно меньше попадаться на глаза окружающим. Помимо стремления к получению знаний, у его тяги к одиночеству и уединению была еще одна причина: у Абрахама не было друзей. Мальчик обладал типичной еврейской внешностью, что усугублялось маленьким ростом, скромностью и застенчивостью, поэтому одноклассники дразнили и насмехались над ним. По воспоминаниям самого Маслоу, он чувствовал себя как единственный темнокожий в классе, где учатся только белые. Не любил он находиться и в доме, где мать с отцом постоянно ругались друг с другом, создавая невыносимую атмосферу для детей – наедине с книгами мальчику было и спокойнее, и интереснее.

Из юристов – в психологи

Отец Абрахама, работавший бондарем, мечтал о том, чтобы его старший сын получил уважаемую и интеллигентную профессию – стал юристом. Под его давлением молодой человек, окончив школу, поступил в юридический колледж, но через полгода бросил его: предметы, которые там преподавали, не вызывали у него ровным счетом никакого интереса. А вот в Университете Висконсина, куда он поступил, чтобы изучать интересующую его философию, в которой молодой человек, впрочем, быстро разочаровался, а затем психологию, дела у будущего ученого пошли гораздо веселее.

В своем постижении этой науки Маслоу прошел несколько этапов: занимался бихевиоризмом (направлением психологии, которое изучает поведение людей и животных путем систематического подхода – наблюдения и его анализа), занимался гештальт-психологией, а с началом Второй мировой войны в его работах начала звучать тема отсутствия взаимопонимания между людьми по разные стороны фронта, которое, по его мнению, способствовало бы установлению мира во всем мире. Поступив на факультет психологии Бруклинского колледжа, Маслоу дослужился до главы факультета Университета Брандейса в Уолтеме, находясь на этом посту вплоть до 1961 года, после чего стал постоянным научным сотрудником Института Лафлина в Калифорнии. Он также был соучредителем двух изданий – Журнала гуманистической психологии и Журнала трансперсональной психологии, которые и сегодня являются часто цитируемыми и весьма уважаемыми в научной среде.

Иерархия потребностей

В историю психологии Маслоу вошел как автор изложенной им в его работе "Мотивация и личность" так называемой Пирамиды потребностей – популярной модели иерархии, согласно которой у всех людей существуют потребности, соответствующие нескольким основным сферам – от простых и земных до возвышенных. На самой нижней ступени находятся физиологические потребности, за ней идут: потребность в безопасности, в любви и принадлежности близкому человеку, в уважении и почитании, в познании окружающего мира, а также эстетические потребности и потребности в самореализации.

Поначалу ученый утверждал, что все они выстроены в строгом порядке, и более высокие – потребность в самореализации и раскрытии своего потенциала – становятся актуальными только после того, как будут удовлетворены нижние, базовые: в питании, тепле, отдыхе. Однако со временем ученый внес изменения в свою теорию, признав, что порядок иерархии не так строг, как он полагал изначально, напротив, он является гибким и зависит как от внешних обстоятельств, так и от внутренних качеств самого человека. Он также заметил, что поведение каждого из нас много мотивировано, то есть одновременно направлено на удовлетворения не одной, а сразу нескольких потребностей. К тому же к пирамиде можно добавить когнитивные и трансцендентальные потребности, выражающиеся в мистических, эстетических и сексуальных переживаниях. Научные исследования также показали, что они действуют независимо друг от друга: даже если основные потребности человека не удовлетворены, он все равно может пытаться удовлетворить их на других уровнях: так художник, не продавший за всю жизнь ни одной своей картины (согласно легенде, речь идет о Ван Гоге) и ведущий более чем скромный образ жизни, не переставал их писать, хотя мог бы заработать гораздо больше, занимайся он другой деятельностью.

Роль теории в формировании системы образования

Теория Маслоу сыграла большую роль в формировании системы образования – она позволила максимизировать эффективность учебных программ. Принципы пирамиды стали приоритетными при их составлении, чтобы учащиеся могли полностью реализовать свой потенциал –забота об этом должна возлагаться на школьную администрацию и учителей. Так, большое значение должно было уделяться питанию: если ребенок приходит в школу, не позавтракав, он будет думать не столько об учебе, сколько о еде. Учебные заведения должны были позаботиться – и позаботились – об организации питания, чтобы школьники могли полноценно и эффективно учиться.

1 процент жителей Земли

Маслоу считал, что людей, которые могут достичь высшего уровня его пирамиды, то есть, полностью реализовать свой потенциал, на Земле крайне мало – всего 1 процент от общего количества ее населения. Среди тех, кому это удалось, он называл Авраама Линкольна, Альберта Эйнштейна, Альберта Швейцера, Олдоса Хаксли, Баруха Спинозу, Элеонору Рузвельт, Джейн Аддамс, Томаса Джефферсона, Уильяма Джеймса. Ученый писал, что для самореализации человеку нужно множество разнообразных качеств, которыми одновременно обладают редкие представители рода человеческого: честность, простота, доброта, справедливость, доброжелательность, индивидуальность, уникальность и многие другие.

Любовь и смерть

О личной жизни Маслоу известно мало. Женой психолога стала его двоюродная сестра Берта Гудман, в которую он был тайно влюблен с детства, но, несмотря на то, что родители обоих одобряли их союз, долго не решался сделать ей предложение. Берта и Абрахам по-настоящему любили друг друга и прожили вместе 42 года.

Выдающийся ученый с украинским корнями, Абрахам Маслоу, скоропостижно скончался 8 июня 1970 года в Менло-Парке, штат Калифорния, от сердечного приступа – ему было всего 62 года. Его внезапная смерть стала большим ударом для родных – жены и дочерей: Абрахам никогда не болел и ни на что не жаловался, особенно на сердце.