Основатель Revolut Влад Яценко: как украинский айтишник стал долларовым миллиардером

Влад Яценко – самый молодой долларовый миллиардер украинского происхождения по версии украинского Forbes. В рейтинге "топ-100 самых богатых украинцев", по версии компании Dragon Capital, он занимает в нем 8-е место. При этом свой капитал бизнесмен заработал за неполные 10 лет, не опираясь на связи в финансовых и политических кругах и государственную поддержку, у него даже начального капитала не было, что позволяет говорить о его опыте как об уникальном.

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С началом полномасштабного вторжения России в Украину основанный им необанк Revolut поддерживал своих украинских сотрудников, а для беженцев, которые спасались от войны в странах Европы, в банке упростили открытие счетов и убрали часть комиссий – только за первые полгода войны его финансовой помощью воспользовались 250 тысяч вынужденных переселенцев. Клиенты Revolut перевели пострадавшим от войны украинцам 8,5 миллионов евро, еще 1,5 млн добавила сама компания. "Я горжусь тем, что являюсь частью британского финтеха, который быстро может помочь украинцам", – сказал тогда Влад Яценко в интервью.

Студент с красным дипломом

Влад Яценко появился на свет в ГДР в семье военнослужащего. После распада Советского Союза, когда советский военный контингент был выведен из Восточной Германии, семья переехала в город Южный, находящийся на границе Одесской и Николаевской областей. Влад с детства увлекался компьютерными технологиями, поэтому родителей не удивляло его желание поступить на факультет компьютерных наук Черноморского филиала Киево-Могилянской академии, что находился в Николаеве. Закончив его с красным дипломом, Яценко уехал в Европу, где, как он понимал, у него гораздо больше бизнес-перспектив, чем на родине.

Судьбоносная встреча

Первой страной, где он поселился, стала Польша – в Кракове Влад работал программистом и обеспечивал техническую поддержку в офисе фирмы Comarch, но уже спустя четыре года переехал в Лондон. Свою карьеру Яценко начинал банковским клерком в Credit Suisse, где работал разработчиком программ. Там же он познакомился с Николаем Сторонским, который работал над созданием мультивалютной карты. Сам Яценко пытался запустить собственный стартап – сервис для IT-рекрутинга, но дело не пошло. Можно сказать, что эти двое нашли друг друга – и 2015 году запустили необанк Revolut, уже самим его названием давая понять, что он должен бросить вызов традиционным и, на их взгляд, технологически устаревшим банкам.

Первые шаги Revolut

Яценко и Сторонский начинали с весьма скромных позиций – около месяца они потратили только на то, чтобы найти и нанять разработчика, а за неимением постоянных сотрудников работали с фрилансерами. В 2016 году в Revolut насчитывалось всего два десятка человек (для сравнения – сейчас там трудится 2500). "Первое время, – вспоминает Яценко в интервью, – мы работали в коворкинге: у нас было всего два стола, за которым сидели 3-4 человека. Постоянно звонил телефон: то мы кому-то мешали, то нам кто-то мешал. Со временем нас стало больше, и мы переехали в свой офис". Несмотря на скромный старт Revolut, инвесторы сразу же поверили в стартап и начали вкладывать в них деньги. В клиентах у Revolut тоже недостатка не было: вместо запланированных 30 тысяч в течение первого года работы удалось привлечь 300!

Капитализация Revolut и личный капитал Яценко

Яценко взял на себя работу технического директора – в его подчинении 500 программистов, и он не занимается финансовыми вопросами напрямую. В 2018 году Revolut смог привлечь 250 млн долларов инвестиций, через два года – еще 500 млн, а в 2021 году – 800 млн, таким образом его капитализация составила 33 млрд, а на сегодняшний день возросла до 45 млрд. Акции самого Яценко оцениваются в 1,3 млрд долларов.

Секрет успешности Revolut

В чем причина успешности Revolut? Еще Артур Конан Дойл – "папа" Шерлока Холмса – замечал, что кругосветное путешествие – лучшее лекарство для англичанина. В 2015 году жители объединенного королевства ездили за границу 65 миллионов раз, при этом потратили при расчетах банковскими картами 26 млрд евро, заплатив часть от этой суммы в качестве процентов зарубежным банкам. Компания Revolut совершила революцию в банковских операциях, сэкономив средства британским туристам – дала им возможность переводить деньги за границу и конвертировать валюту без комиссий, а также покупать страховку, открывать счета и даже приобретать криптовалюту – на все операции в 2018 году Revolut получил лицензию от Европейского центрального банка. Совершать операции можно в приложении на смартфоне, что опять-таки создает удобства для пользователей. Особым спросом услуги Revolut пользуются у мигрантов, которые из-за отсутствия гражданства и полного пакета документов не могут открыть банковский счет, и тех, кто приезжает в Европу на заработки, – они пользуются необанком при отправке денег на родину.

Неудачи на пути к успеху

Впрочем, нельзя представлять развитие Revolut как сплошную череду успехов – неудач у Яценко и его партнера тоже хватало. Им не всегда удавалось найти именно тех сотрудников, которые были нужны для резкого старта и стабильного роста компании – далеко не все хотели работать по 10-12 часов, а иначе (за 8-часовой рабочий день с перерывом на обед и многочисленными перекурами) "поднять" такое сложное дело было невозможно.

Недоразумения происходили у Revolut не только с сотрудниками, но и с клиентами. В 2019-20 годах, когда их количество начало увеличиваться в разы, комплаенс-служба необанка не успевала тщательно проверить каждого и поэтому стала массово блокировать переводы, казавшиеся ей подозрительными. Такая политика вызвала бурное недовольство пользователей и волну негативных отзывов о Revolut в социальных сетях и соответствующих публикаций в прессе. Руководство банка пыталось объяснить свои неудачи и, как следствие, убытки, которые увеличились в два раза, пандемией, но им возразили, что у других необанков прибыль в тот период, наоборот, выросла. Катастрофы, как того, возможно, ожидали конкуренты, не произошло: владельцам Revolut удалось выровнять ситуацию, и теперь это самый дорогой финтех-стартап в Великобритании и один из самых дорогих в мире. У компании около 16 миллионов клиентов – физических лиц – и более полумиллиона предприятий, а за месяц она осуществляет 150 миллионов финансово операций. На данном этапе Revolut работает в 35 странах, но и тут в амбициозности его владельцам не откажешь – планируют распространить свое влияние на весь мир. На очереди – Сингапур, Япония, Индия, Австралия, Новая Зеландия, а в более отдаленной перспективе и США.