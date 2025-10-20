Осенний тертый пирог: рецепт самой простой и вкусной домашней выпечки

Один из самых простых и вкусных домашних пирогов – тертый. Основа десерта – песочное тесто, а для яркого вкуса можно добавить ягоды, любой джем.

Кулинар поделилась в Facebook рецептом очень вкусного тертого пирога с вишневым джемом и заварным кремом.

Ингредиенты:

Крем:

молоко 300 мл

яйца 1 шт.

сахар 60 г

крахмал кукурузный 20 г

ванилин

масло 30 г

любые ягоды или джем

Тесто:

мука 300 г

масло сливочное 180 г

сахарная пудра 80 г

разрыхлитель 7 г

соль щепотка

цедра одного апельсина

сок апельсина 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте муку с разрыхлителем, разомните с маслом, добавьте соль, цедру и сок апельсина, хорошо вымешайте. Разделите тесто на две части, одну в морозилку, вторую в холодильник.

2. Приготовьте заварной классический крем.

3. Выложите тесто в форму, распределите, сверху выложите джем и крем. Натрите тесто и присыпьте пирог, выпекать 40 минут при 180°С.

Готовый пирог будет вкусным в горячем и холодном виде!

