УкраїнськаУКР
русскийРУС

Осенний тертый пирог: рецепт самой простой и вкусной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,1 т.
Осенний тертый пирог: рецепт самой простой и вкусной домашней выпечки

Один из самых простых и вкусных домашних пирогов – тертый. Основа десерта – песочное тесто, а для яркого вкуса можно добавить ягоды, любой джем.

Видео дня
Осенний тертый пирог: рецепт самой простой и вкусной домашней выпечки

Кулинар поделилась в Facebook рецептом очень вкусного тертого пирога с вишневым джемом и заварным кремом.

Осенний тертый пирог: рецепт самой простой и вкусной домашней выпечки

Ингредиенты:

Крем:

  • молоко 300 мл
  • яйца 1 шт.
  • сахар 60 г
  • крахмал кукурузный 20 г
  • ванилин
  • масло 30 г
  • любые ягоды или джем

Тесто:

  • мука 300 г
  • масло сливочное 180 г
  • сахарная пудра 80 г
  • разрыхлитель 7 г
  • соль щепотка
  • цедра одного апельсина
  • сок апельсина 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте муку с разрыхлителем, разомните с маслом, добавьте соль, цедру и сок апельсина, хорошо вымешайте. Разделите тесто на две части, одну в морозилку, вторую в холодильник.

Осенний тертый пирог: рецепт самой простой и вкусной домашней выпечки

2. Приготовьте заварной классический крем.

Осенний тертый пирог: рецепт самой простой и вкусной домашней выпечки

3. Выложите тесто в форму, распределите, сверху выложите джем и крем. Натрите тесто и присыпьте пирог, выпекать 40 минут при 180°С.

Осенний тертый пирог: рецепт самой простой и вкусной домашней выпечки

Готовый пирог будет вкусным в горячем и холодном виде!

Осенний тертый пирог: рецепт самой простой и вкусной домашней выпечки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: