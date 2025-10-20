Осенний тертый пирог: рецепт самой простой и вкусной домашней выпечки
Один из самых простых и вкусных домашних пирогов – тертый. Основа десерта – песочное тесто, а для яркого вкуса можно добавить ягоды, любой джем.
Кулинар поделилась в Facebook рецептом очень вкусного тертого пирога с вишневым джемом и заварным кремом.
Ингредиенты:
Крем:
- молоко 300 мл
- яйца 1 шт.
- сахар 60 г
- крахмал кукурузный 20 г
- ванилин
- масло 30 г
- любые ягоды или джем
Тесто:
- мука 300 г
- масло сливочное 180 г
- сахарная пудра 80 г
- разрыхлитель 7 г
- соль щепотка
- цедра одного апельсина
- сок апельсина 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте муку с разрыхлителем, разомните с маслом, добавьте соль, цедру и сок апельсина, хорошо вымешайте. Разделите тесто на две части, одну в морозилку, вторую в холодильник.
2. Приготовьте заварной классический крем.
3. Выложите тесто в форму, распределите, сверху выложите джем и крем. Натрите тесто и присыпьте пирог, выпекать 40 минут при 180°С.
Готовый пирог будет вкусным в горячем и холодном виде!
