Не просто техника: электроника на OLX – 'Себе и людям'

Электроника – это о комфорте, легкости и эмоциях от покупки или пользования. Через технику можно заботиться, выражать любовь и становиться ближе, иногда даже с самим собой.

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В OLX начинается новая история позиционирования "Себе и людям". В ее основе лежит простая, но близкая каждому идея: когда находишь или продаешь что-то на OLX, важна не только успешная сделка, но и внутренняя потребность, которую закрываешь, делаешь приятно себе или тем, кого любишь.

Например, покупая телефон бабушке, чтобы всегда быть на связи, иметь возможность созваниваться и "видеть друг друга". Робот-пылесос для мамы, чтобы она наконец выдохнула и имела больше времени на себя; наушники мужу, потому что он очень любит пробежки с хорошей музыкой. В OLX отмечают, что электроника – это в первую очередь о возможности дарить эмоции, внимание и любовь, способ сделать лучше себе или близким. Именно для этого мы что-то покупаем, и OLX именно об этом.

"Другие игроки на рынке строят позиционирование вокруг рациональных сообщений о скидках и выгоде. Выгода уже является неотъемлемой частью ДНК OLX. Наша платформа – это ресурс, который объединяет миллионы пользователей общей целью покупки, продажи и поиска. Мы демократизировали трейд, где люди стремятся становиться лучше, покупая что-то себе или продавая людям почти все: от маленьких гаджетов до крупной бытовой техники. Это и легло в основу нашего нового позиционирования OLX "Себе и людям", которое базируется на эмоциональных потребностях и выгоде человеческих взаимоотношений", – отмечает Андрей Васильев, директор по маркетингу OLX e-com Европа.

Этот подход подтверждают и тренды на платформе. Несколько лет назад на OLX заметили повышенный спрос на пленочные фотоаппараты, которые были популярны в 2000-х. Казалось бы, зачем они, если фото можно сделать на телефон? Но это нечто большее, чем просто потребность зафиксировать момент. Эта техника – о воспоминаниях. Фотосъемки, которые делали наши мамы, когда мы выступали в саду или были на курортах Азовского и Черного морей. О моменте ожидания, когда ты держишь в руках уже распечатанную фотографию с характерным запахом и будто снова оказываешься в том же месте.

На платформе очень ценят, что OLX и раздел "Электроника" могут дарить людям ощущение чего-то искреннего, настоящего и знакомого с детства. Сегодня на OLX доступно более 300 000 объявлений о продаже телефонов и аксессуаров к ним, 102 000 ноутбуков и почти 64 000 компьютеров и комплектующих. На OLX каждый может найти что-то себе или родным людям.

Интересно, что именно эти категории техники остаются стабильно самыми популярными среди пользователей. В 2024 году только объявления о продаже мобильных телефонов и смартфонов получили более 13 миллионов отзывов! Также на OLX наблюдают интересный тренд на ретромодели: телефоны-"лягушки" и "слайдеры", первые версии iPhone, легендарные Nokia 3310 и Motorola RAZR V3. За ними охотятся, чтобы добавить в свою коллекцию или вернуть частичку прошлого. Некоторые пользователи сознательно ищут именно свой первый телефон – потому что хорошо помнят, каким был день покупки, какие эмоции они при этом испытывали, как классно было выбрать мелодию на звонок или поиграть в "Змейку".

Еще один тренд – возвращение винила. Сейчас на OLX есть более 500 объявлений о продаже виниловых проигрывателей. Это не просто о "послушать музыку", а особый ритуал создания настроения, который не заменят телефон или колонка.

Это вдохновило команду на серию роликов, которые показали бы аудитории – на OLX есть все, что вы на самом деле ищете. И, конечно, нужна техника.

"В сюжетах мы рассказали три эмоциональные истории, соединительным звеном которых был OLX. Первая – о дружбе ребенка и робота-пылесоса Дасти; вторая – о двух братьях, которые нашли хороший телефон не за все деньги и сняли слэм-данк на уличной спортплощадке для своей истории; третья – это теплый сюжет о ноутбуке, благодаря которому все родственники смогли поздравить с днем рождения главного героя. Таким образом, все герои нашли то, что искали: дружбу, звездный момент, теплые семейные эмоции. И, конечно, получили нужную технику для дома и жизни.

Новая коммуникационная платформа "Все, что ищешь" позволяет нам гармонично сочетать продуктовую и эмоциональную части. Потому что каждый человек ищет, как закрыть внутреннюю эмоциональную потребность, а товары и услуги с OLX превращают эмоциональный запрос в конкретное решение – доступное, близкое и реальное", – комментирует креативный директор рекламного агентства TOBEDONE Мирослава Чинар.

На платформе замечают и сезонные всплески спроса: перед 1 сентября, когда готовятся к учебному году, и накануне новогодних праздников, когда украинцы активно ищут подарки. Это еще раз подтверждает: техника – это больше чем просто гаджет. Это способ заботиться, быть рядом, дарить ощущение заботы. Команда OLX особенно гордится тем, что каждый день помогает людям дарить эмоции – себе и тем, кого они любят.