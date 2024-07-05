Осадки только на востоке: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 6 июля

В субботу, 6 июля, погода в Украине будет достаточно жаркой. В некоторых регионах пройдут небольшие дожди, однако спасительную прохладу они не принесут.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в этот день может быть небольшая облачность.

Днем пройдет без осадков. Лишь в Сумской и восточных областях за счет остатков влаги в атмосфере ночью местами пройдет небольшой дождь.

Воздушные массы будут двигаться с востока и северо-востока со скоростью 5-10 м/с.

В большинстве областей днем +23...+28, ночью ожидается +11...+16. На юге и востоке страны традиционно будет несколько теплее – в этих регионах температурные столбики поднимутся до +28...+32, ночью также большой прохлады ожидать не стоит: +18...+23.

Прохладнее всего в этот день будет в Карпатах, где ночная температура воздуха составит +7...+12, а днем комфортные +19...+24.

В Киеве и области 6 июля будет облачно, без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью +13...+15, днем +24...+26 градусов. По области +11...+16, днем +23...+28.

Метеорологи предупреждают о пожароопасности по Украине.

По их прогнозам, 6 июля по всей территории кроме западных, Житомирской, Херсонской и Винницкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам Наталки Диденко, с начала новой недели (8 июля) в Украине усилится жара. Столбики термометров снова достигнут +40 градусов, преобладает сухая погода с высокой пожарной опасностью.

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