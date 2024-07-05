Украину накроет новая волна жары, столбики термометров достигнут 40 градусов: синоптик дала прогноз. Карта

С начала новой недели в Украине усилится жара. Столбики термометров снова достигнут +40 градусов по Цельсию, будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью.

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Соответствующим прогнозом поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в субботу, 4 июля, градусы немного "осядут" на востоке страны – с +37 до +30+32. В остальных областях температура комфортная – от +26 до +29 градусов.

А вот уже в воскресенье, 5 июля, столбики термометров снова поползут вверх, жара до +35 охватит практически всю территорию страны. Легче дышать, по словам Диденко, будет только на севере – там ожидается +26+29 градусов.

С понедельника, 6 июля, жара усилится. Температура воздуха будет достигать дня +33+37 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +34+39, местами до +40 градусов.

В Киеве начало следующей недели, 6-7 июля, будет комфортным – от +27 до +29. Из-за доминирования антициклона осадки не предусматриваются. А вот в дальнейшем градусы в столице тоже поползут вверх.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Укргидрометцентре предупредили, что 5 июля в Украину на смену жаре придут град и шквалы. В некоторых регионах будет объявлен I уровень опасности. В большинстве районов Левобережья ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

– Летняя жара может оказывать существенное влияние на ваш уровень энергии и общее самочувствие. В самые жаркие дни оставаться активным человеком вам поможет правильный подход к гидратации, питанию, физической активности и отдыху.

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