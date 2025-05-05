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Оригинальный салат из пекинской капусты с очень вкусным соусом: готовится блюдо 10 минут
Пекинская капуста – идеальный овощ для легких и вкусных салатов, а также закусок. Еще из такой капусты получатся очень нежные и вкусные голубцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, со свежими огурцами и вкусным соусом из авокадо и петрушки.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 1 шт
- Яйца – 4 шт.
- Огурец – 2 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Пармезан по желанию
Заправка:
- Петрушка – 20 г
- Щавель – 20 г
- Мята – 6 листочков
- Йогурт натуральный – 150 г
- Горчица – 1 ст.л.
- Лимонный сок – 1/2 ст.л (по желанию для аромата, щавель даст свою кислоту);
- Соль, перец
- Масло растительное – 30 мл
- Вода – 50 мл
Способ приготовления:
1. Нарезать капусту, огурец и авокадо.
2. Сварить яйца, нарезать и добавить в салат.
3. В чаше блендера взбить все ингредиенты для заправки и добавить в салат. Все тщательно смешайте.
По желанию можно добавить сыр пармезан!
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