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Оригинальный салат из пекинской капусты с очень вкусным соусом: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Рецепт блюда

Пекинская капуста – идеальный овощ для легких и вкусных салатов, а также закусок. Еще из такой капусты получатся очень нежные и вкусные голубцы.

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Вкусный салат из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, со свежими огурцами и вкусным соусом из авокадо и петрушки.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 1 шт
  • Яйца – 4 шт.
  • Огурец – 2 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Пармезан по желанию

Заправка:

  • Петрушка – 20 г
  • Щавель – 20 г
  • Мята – 6 листочков
  • Йогурт натуральный – 150 г
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Лимонный сок – 1/2 ст.л (по желанию для аромата, щавель даст свою кислоту);
  • Соль, перец
  • Масло растительное – 30 мл
  • Вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Нарезать капусту, огурец и авокадо.

Капуста для салата

2. Сварить яйца, нарезать и добавить в салат.

Ингредиенты для блюда

3. В чаше блендера взбить все ингредиенты для заправки и добавить в салат. Все тщательно смешайте.

Соус для салата

По желанию можно добавить сыр пармезан!

Готовый салат

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