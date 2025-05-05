Оригинальный салат из пекинской капусты с очень вкусным соусом: готовится блюдо 10 минут

Пекинская капуста – идеальный овощ для легких и вкусных салатов, а также закусок. Еще из такой капусты получатся очень нежные и вкусные голубцы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, со свежими огурцами и вкусным соусом из авокадо и петрушки.

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 1 шт

Яйца – 4 шт.

Огурец – 2 шт.

Авокадо – 1 шт.

Пармезан по желанию

Заправка:

Петрушка – 20 г

Щавель – 20 г

Мята – 6 листочков

Йогурт натуральный – 150 г

Горчица – 1 ст.л.

Лимонный сок – 1/2 ст.л (по желанию для аромата, щавель даст свою кислоту);

Соль, перец

Масло растительное – 30 мл

Вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Нарезать капусту, огурец и авокадо.

2. Сварить яйца, нарезать и добавить в салат.

3. В чаше блендера взбить все ингредиенты для заправки и добавить в салат. Все тщательно смешайте.

По желанию можно добавить сыр пармезан!

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