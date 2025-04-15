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Оригинальное сочетание: салат из свеклы и черемши для ужина и праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
279
Рецепт салата

Свекла в любом виде и свежие овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусным салатов и закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше всего для блюд не варить, а запекать. 

Видео дня
Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с черемшой. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • свекла
  • черемша
  • огурцы
  • укроп 
  • лук фиолетовый 
  • масло
  • специи

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами вареную свеклу, огурцы кружочками. 

Ингредиенты для салата

2. Нарежьте мелко черемшу и укроп, лук полукольцами. 

Чем заправить салат

3. Смешайте все ингредиенты, полейте маслом и добавьте специи, перемешайте. 

Готовый салат

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