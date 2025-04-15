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Оригинальное сочетание: салат из свеклы и черемши для ужина и праздничного стола
Свекла в любом виде и свежие овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусным салатов и закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше всего для блюд не варить, а запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с черемшой.
Ингредиенты:
- свекла
- черемша
- огурцы
- укроп
- лук фиолетовый
- масло
- специи
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами вареную свеклу, огурцы кружочками.
2. Нарежьте мелко черемшу и укроп, лук полукольцами.
3. Смешайте все ингредиенты, полейте маслом и добавьте специи, перемешайте.
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