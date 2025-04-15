Оригинальное сочетание: салат из свеклы и черемши для ужина и праздничного стола

Свекла в любом виде и свежие овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусным салатов и закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше всего для блюд не варить, а запекать.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с черемшой.

Ингредиенты:

свекла

черемша

огурцы

укроп

лук фиолетовый

масло

специи

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами вареную свеклу, огурцы кружочками.

2. Нарежьте мелко черемшу и укроп, лук полукольцами.

3. Смешайте все ингредиенты, полейте маслом и добавьте специи, перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: