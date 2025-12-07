Орхидея зацвела после двухлетнего застоя: садовод назвала домашнее средство, которое спасло цветок

Орхидеи стали столь ценными и любимыми комнатными растениями благодаря своему невероятно красивому цветению. Но порой у них случаются периоды, когда растения не продуцируют новых бутонов месяцами, а то и годами.

Причин такой забастовки может быть несколько – недостаточное освещение или неправильный полив. Впрочем, как пишет издание Express, садоводы-любители имеют в своем арсенале трюк, который может оживить даже очень ослабленную орхидею. Так владелица орхидеи по имени Мэри Портер поделилась в соцсетях рецептом средства, которое помогло ей так восстановить растение, что оно зацвело после двух лет простоя.

По словам Мэри, ее растение превратилось буквально в воткнутую в землю палочку. Но правильное удобрение вернуло ему пышный вид.

Чудо-средством оказалась вода, настоянная на банановой кожуре. Садовница брала кожуру одного банана, промывала ее, заливала литром воды, а затем настаивала в течение недели. Процеженный настой она добавляла в небольшом количестве в воду для полива орхидеи.

Секрет такого самодельного удобрения в том, что оно содержит немало калия, который нужен орхидеям для формирования цветоносов. Кроме того, средство содержит магний, кальций и другие необходимые цветку питательные вещества.

Однако очень важно использовать средство осторожно – орхидеи плохо переносят избыток удобрений. Поэтому настой не используют для полива цветка в чистом виде, а разводят водой в соотношении 1:2, а то и 1:3.

