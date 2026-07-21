Опасен ли неприятный запах изо рта у собаки: предупреждение для владельцев

Ветеринары призвали владельцев домашних животных обращать внимание на неприятный запах изо рта у своих питомцев, поскольку это может быть признаком чего-то гораздо более серьезного.

Видео дня

Согласно их опросу, многие владельцы на самом деле подвергают риску здоровье своих питомцев, не ухаживая должным образом за их зубами и деснами. Поэтому компания Medivet & Partners поделилась 10 признаками того, что ваш питомец может страдать от чего-то более серьезного, чем просто неприятный запах изо рта, пишет Express.

10 симптомов, которые означают, что нужно срочно обращаться к ветеринару

Красные, опухшие или кровоточащие десны

Желто-коричневый зубной камень на зубах

Отступание линии десен, обнажающее корни зубов

Рашатанные или отсутствующие зубы

Гной вокруг зубов и десен

Нежелание есть твердую пищу или лакомства

Выбрасывание пищи во время еды

Жевание на одной стороне рта

Постоянное прикасание лапами ко рту

Необычная или кровянистая слюна.

Эксперты предложили советы по безопасной и эффективной чистке зубов домашних животных, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья, связанных с несоблюдением этого правила.

Прежде чем сразу приступить к чистке зубов, стоит приучить вашего питомца к тому, что ему сначала чистят рот. Осторожно приподнимите его губы и прикасайтесь к зубам и деснам в течение нескольких секунд, перемещаясь по полости рта. После этого поощрите его похвалой или лакомством, чтобы вызвать положительную ассоциацию.

Крайне важно не использовать зубную пасту для людей, поскольку она токсична для животных.

Если вы боитесь подходить к собаке с зубной щеткой, ветеринар посоветовал сначала воспользоваться пальцем или мягкой тканью с небольшим количеством зубной пасты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чего не стоит позволять собаке летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.